Fernando Vacas lleva al C3A un trabajo sonoro en torno a Val del Omar

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) presenta Poética cuadrafónica sin fin, una propuesta del músico y compositor Fernando Vacas, que se podrá ver en el marco de la exposición temporal Val del Omar: una Técnica con T mayúscula, abierta al público desde el pasado 21 de marzo hasta el próximo 1 de septiembre en las salas T2 y T3 del C3A.

Como creyente del cinema, Val del Omar anticipó ya en 1928 varias de sus técnicas más características, como el desbordamiento apanorámico de la imagen o el concepto de visión táctil. Vacas sigue la estela del cineasta desde la música, encontrando la línea de la concepción entre el riesgo y la alquimia, tanto de estilos musicales como de disciplinas varias.

Artista inquieto, Fernando Vacas se mueve entre la tradición y la vanguardia, nos propone un viaje entre la electrónica, las texturas musicales que van de lo floral a lo orgánico, del flamenco al avant garde y del minimalismo al barroco más obtuso.

El trabajo que presenta deja ver sus referencias a David Lynch -con el que ha colaborado, a los surrealistas franceses, a Julio Romero de Torres y al propio Val del Omar, dando una nueva vuelta de tuerca de las nuevas piezas inéditas del creador y poeta granadino, y que se centra en darnos con su música una tercera dimensión que nos saca las imágenes de la pantalla y nos lleva a pasear a un tercer patio donde la mente del espectador siempre gana.

Como gran conocedor del flamenco y la vanguardia, Vacas ha trabajado con John Parish, Sonic Youth, Lole Montoya, Rosalía, Niño de Elche, María de Medeiros, Rocío Márquez o Estrella Morente, y ha compuesto bandas sonoras para documentales y películas.

