Más de un millar de cortos se han presentado al festival CortogeniaAl

Un amplio programa de actividades compone la XIII edición del Festival de Cine y Cortometraje de Puente Genil, CortogeniAl 2022, que se celebrará del 17 al 25 de noviembre. La programación ha sido dada a conocer por la concejala de Cultura, Eva Torres, y Moisés Bedmar, coordinador de CortogeniAl.

La edil dijo que “CortogeniAl es uno de los festivales de cine más consolidados a nivel nacional e incluso internacional ya que participan en el concurso varios cortometrajes de diferentes países del mundo como Irán, Francia, Italia, Brasil o Argentina” destacando “el carácter participativo del festival y que fomenta valores como la igualdad de género”.

El coordinador de CortogeniAl comenzó su intervención destacando el número de cortometrajes inscritos este año al concurso con un total de 1.120 trabajos y posteriormente detalló, pormenorizadamente, la programación de actividades que arrancarán el jueves de 17 de noviembre, a partir de las a las 20h, con la inauguración oficial de la 13ª edición con el documental Luis Cernuda. El habitante del olvido. La película, recientemente estrenada en la SEMINCI y que cuenta con escenas rodadas en el propio Teatro Circo donde finalmente se proyectará, estará presentada por su director, Adolfo Dufour y el productor Joaquín Recio. Ambos participaran en un coloquio abierto con el público asistente tras la proyección.

El sábado 19, desde las 20:00, en el espacio cultural Nº11, el autor Octavio Salazar presenta su último libro John Wayne que estás en los cielos, con prólogo de Leticia Dolera, en una reflexión que aborda la transmisión de la masculinidad, construida a través de los estereotipos cinematográficos.

El martes 22, a las 20:00, en el Teatro Circo, tendrá lugar el encuentro con el ilustrador Fermín Solís, ganador del Goya por la adaptación al cine de su novela gráfica Buñuel en el laberinto de las tortugas. Un coloquio abierto donde desgranar la relación entre la animación y el audiovisual. Tras la charla se proyectará la propia película dirigida por Salvador Simó.

Ya para el miércoles 23 y jueves 24 de noviembre, comienza la Sección Oficial de cortometrajes a concurso, plato fuerte del festival. De los 1.120 recibidos, finalmente serán 32 las películas cortas que podrán disfrutarse en el remozado Teatro Circo de Puente Genil. Ambos días las proyecciones comienzan a las 20:00.

Por último y como cierre final del festival, el viernes 25 desde las 21:00 y de nuevo en el Teatro Circo, se celebra la Gala de Clausura, presentada por Mónica Jaén, acompañada por primera vez del artista Enrique Reina. Durante la velada se desvelarán los diferentes premios de la 13ª edición; el Primer Premio de CortogeniAl, dotado de 800€, el Segundo Premio, dotado de 500€, el Premio al Mejor Cortometraje Nacional, dotado de 500€ y el Premio Especial del Público, dotado de 400€. Junto a ellos, se entregará una vez más, el Premio de la RTVA al Mejor Cortometraje Andaluz.

La gala será amenizada con la actuación del pianista David Montañés.

Previamente a la realización del festival, CortogeniAl realiza un ciclo de proyecciones y talleres especialmente diseñados para los institutos públicos de secundaria de la ciudad, junto a la directora preseleccionada para los Goya 2023, por su documental PicoReja, Remedios Malvárez.

