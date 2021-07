Noches de cine: Aute, Billie Holliday y una comedia ácida de Cesc Gay

Aute Retrato (Gaizka Urresti)

Cine Fuenseca. Plaza de la Fuenseca. Martes 6 . Función única.

'La música proyectada', el aperitivo de cine que sirve de preámbulo cada año al Festival de la Guitarra de Córdoba, continúa con su ciclo de documentales en esta 40ª edición proyectados en uno de los cines de verano del casco histórico.

Hoy es el turno de Aute Retrato (2019, España), con dirección de Gaizka Urresti, que recopila en 98 minutos los mejores momentos del cantautor en sus 50 años de carrera musical y artística, a la vez que un recorrido por sus distintas facetas creativas (cine, pintura o escritura, entre otras).

En definitiva, toda la vida del artista rememorada por un grupo de colaboradores, testigos y amigos que, a través de sus testimonios, demuestran el impacto que han tenido sus icónicas canciones sobre la actualidad musical de su tiempo e incluso en el presente.

Sentimental (Cesc Gay)

Cine Delicias. Calle frailes, 10 (San Lorenzo). Martes 6, miércoles 7 y jueves 8 . Función única.

Javier Cámara, Belén Cuesta, Griselda Siciliani y Alberto San Juan protagonizan esta comedia ácida basada en la obra teatral Los vecinos de arriba del realizador Cesc Gay a quien sus propios vecinos y sus ruidos le dieron la percha para desarrollar esta historia.

Julio (Javier Cámara) y Ana (Griselda Siciliani) hace más de quince años que están juntos. Forman una pareja que ya no se mira ni se toca, y que ha hecho del combate diario la esencia de su relación.

Esta noche Ana ha invitado a casa a sus vecinos del piso de arriba, Salva (Alberto San Juan) y Laura (Belén Cuesta), una pareja más joven que ellos, amable y simpática, pero cuyos “ruidos” se han convertido en una molestia para Julio y Ana...¿o quizás en un estímulo? Los vecinos de arriba les harán una inusual y sorprendente propuesta que convertirá la velada en una experiencia excesiva y catártica para los cuatro.

Los EE.UU. contra Billie Holliday (Lee Daniels )

Cine Fuenseca. Plaza de la Fuenseca. Miércoles 7 y jueves 8 . Función única.

Tras ganar el Globo de Oro, Andra Day recibió una nominación al Oscar como Mejor Actriz Protagonista por Los Estados Unidos contra Billie Holiday, una estatuilla que acabó en las manos de la favorita a conseguirlo este año, la actriz Frances McDormand. La cantante interpreta a la legendaria estrella del jazz Billie Holiday y cómo la fama, sus adicciones y el amor afectaron a su vida y su carrera.

La película, basada en el aclamado bestseller del New York Times de 2015 Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs, de Johann Hari. Además, el guion está coescrito por Suzan-Lori Parks, la primera mujer afroamericana en recibir el Premio Pulitzer

La historia planea en torno a la legendaria Billie Holiday, una de las mejores intérpretes de jazz de todos los tiempos, quien pasó la mayor parte de su carrera siendo adorada por sus fans alrededor del globo. Todo mientras el Departamento Federal de Narcóticos de Estados Unidos la fijó como objetivo mediante una operación encubierta liderada por el Agente Federal Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes), con quien Billie había tenido un tumultuoso romance.