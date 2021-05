Un director cordobés, tras la cámara en la serie americana 'The resident'

El director y guionista cordobés Pablo Gómez Castro, residente en Hollywood desde hace más de una década, ha dirigido un episodio de la serie The resident, el drama médico que emite FOX (en España, FOX Life). La serie lleva cuatro temporadas y está protagonizada por actores de la talla de Matt Czuchry, Emily VanCamp o Bruce Greenwood. El director ha estado al frente del capítulo 11 de la cuarta temporada, cuyo rodaje describe como "muy complejo, con muchos efectos especiales, ya que en el episodio un tornado arrasa parte del hospital", según explica desde la costa oeste norteamericana.

Todo un "hito" ya que son pocos directores extranjeros y sin créditos de gran relumbrón los que consiguen dirigir para televisión en Estados Unidos. Son varios los estudios que ofrecen programas a directores pertenecientes a minorías (mujeres, extranjeros, afroamericanos, comunidad LGTBQ…), donde los forman e intentan colocar en sus series, con el ánimo de diversificar desde dentro la narración audiovisual.

En su día, Pablo entró en el ABC Disney Program (responsable de todas las series de las cadenas ABC, FOX, FX, HULU o Freeform) y en el Ryan Murphy HALF Initiative (responsable de los shows de Ryan Murphy). El año pasado, tras hacer un shadow (una especie de prácticas) en varios shows, "finalmente decidieron darme una oportunidad en The Resident".

La serie gira en torno a Conrad Hawkins, un prestigioso médico que trabaja en el Park Memorial Hospital. Un drama centrado en un gran profesional, pero bastante impermeable a las normas que parece decidido a abrirle los ojos al médico novato y demostrarle que todo lo que sabía de medicina es erróneo. El protagonista de la serie es todo un rebelde, algo más que un médico, casi un superhéroe moderno que tiene sus propios problemas pero no acepta un no por respuesta.

El director confiesa que los sets "son increíbles, los más grandes que he visto en mi vida", refiriéndose a las cuatro naves industriales de Atlanta en las que se rueda la serie, una para cada planta del hospital y que cuenta con 16 habitaciones, "todas a tamaño real", además de la capilla y la cafetería del hospital ficticio. Otras tres naves más albergan las salas de operaciones, el ala ejecutiva, las emergencias y la UCI.

Pablo Gómez Castro se ha enfrentado a su primer rodaje de serie en EEUU con mascarillas y pantallas, además de extremas medidas anti-COVID en el set. Su deseo es que "termine cuanto antes esta pesadilla".

Cortometrajes, publicidad y producción

El Alquiler fue el quinto cortometraje del director y guionista cordobés, seleccionado en la Seminci de Valladolid y en el festival de Málaga, quien vive en Los Ángeles desde el 2009. Sus anteriores cortometrajes, Por Accidente o How Jimmy Got Leverage fueron seleccionados en más de 40 festivales. En publicidad, ha dirigido campañas para clientes como Barbie o Sony Music. Y como guionista, ha escrito el thriller psicológico Windrush para la productora americana Red Jacket y el biopic The Impossible Suit, centrado en la vida de Cristóbal Balenciaga, para la catalana Distinto Films.

Su carrera en el audiovisual comenzó precisamente en Cataluña. Poco antes, en Sevilla, Pablo había colgado la carrera de Ingeniería para estudiar Comunicación Audiovisual y ser director de cine. Acabó como asistente de dirección de Pablo Berger en Blancanieves durante la primera etapa de la película, antes del rodaje del premiado filme mudo. "Pablo Berger fue mi mentor" cuenta orgulloso Gómez, "el productor de Blancanieves me dijo que teníamos dos guiones y me ficharon como desarrollador. Ayudé a Pablo para levantar financiación pero el proyecto se paró porque era muy especial". Cuando por fin se pudo rodar Blancanieves Pablo Gómez ya estaba a casi 10.000 kilómetros de Barcelona.

LA Panda

Pablo es, además, el único andaluz fundador de LA Panda Productions, una empresa con base en Los Ángeles que tiene como principal objetivo afianzar lazos entre Hollywood y España. En tan solo un año, LA Panda consiguió participar en producciones de primer nivel, como Open Windows de Nacho Vigalondo (son co-productores) o 10.000 KM de Carlos Marqués- Marcet (también como co-productores) que ganó multitud de premios, entre ellos, la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga o el Goya al Mejor Director Novel (para Carlos Marques-Marcet).