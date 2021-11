Denuncian gastos en instrumentos no necesarios en la Orquesta de Córdoba

La sección sindical de CCOO en la Orquesta de Córdoba ha mostrado, a través de una nota de prensa, "nuestro descontento respecto a la gestión y a la transparencia por parte de la gerencia" de la institución musical.

La sección sindical asegura que en el transcurso de la última asamblea de trabajadores "fue manifiesta la sorpresa en percatarse de la compra de una Celesta, instrumento poco utilizado por el conjunto cordobés, por el cual se han derrochado casi 50.000 euros, y de otra partida de 15.000 en flautas de madera". CCOO asegura que se ha restado dinero a otras partidas "más importantes", como la renovación de las sillas que tienen más de 30 años y que estarían provocando "dolencias crónicas con bajas de más de un mes por algunos de los componentes del colectivo", el "cambio de uniforme que por convenio se debería realizar cada tres años" y la "adquisición de instrumentos de percusión (timbales) indispensables para el desarrollo de la actividad musical".

Por otra parte, señalan que aún no han recibido respuesta a una pregunta sobre la Ley de contrataciones que obliga a solicitar a cualquier empresa pública más de un presupuesto para compras de esta envergadura, "sin tampoco entender el porqué no se adquirió un instrumento de un valor inferior, pudiendo encontrar algunos por la mitad de precio con una simple búsqueda en internet". "Para más inri hay que destacar que Orquesta ya dispone de un mismo instrumento que se ha venido utilizando hasta la fecha", denuncian.

Además, sostienen que "recibimos una circular interna en la cual la actual gerente, Estefanía Montes, a través de la cual nos comunicó que no aceptará la renovación de su contrato en mayo de 2022, generado ciertas inquietudes debido al aproximarse de la fecha". Así reclaman que se inicie ya el proceso para su sustitución.

"En vista de esta nueva etapa, reivindicamos la necesidad de encontrar un perfil adecuado y acorde a una empresa que se mueve en un ámbito cultural además que burocrático, con limitaciones presupuestarias e infraestructural que dificultan programar una temporada sin que el peso recaiga únicamente encima de los trabajadores", lamentan. "Otro asunto pendiente seria subsanar el agravio comparativo respecto las demás orquestas andaluzas, dejando a la de Córdoba en la cola con el presupuesto más bajo". De los 8,7 millones presupuestados por la Junta de Andalucía para este 2021, la de Sevilla recibe 3,2 millones; la de Málaga, 2,7; la de Granada, 1,5 y la de Córdoba, 1,3.

