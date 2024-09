Cosmopoética se inaugura con un abrazo a Córdoba, la experiencia y la nostalgia

Ya está en marcha una de las citas más esperadas del año en Córdoba. La edición de 2024 de Cosmopoética ha echado a andar este viernes en el Teatro Góngora, que ha dado inicio al vigésimo primer aniversario de uno de los festivales literarios más importantes de España. Una jornada muy esperada y que trae una gran expectación, lo cual quedó demostrado en que las entradas para este primer día se agotaron rápidamente. Un encuentro, como el propio festival subraya, que reúne en la ciudad a poetas de talla internacional.

El encargado de abrir la jornada fue el propio Antonio Agredano, director del festival, quien bajo un tenue foco que sobresalía en el escenario de un Teatro Góngora completamente a oscuras y en silencio, puso en valor el hecho de que una cita de tal calibre cumpla ya más de dos décadas. “Es terrible la nostalgia”, puntualizó, a la par que destacó que “Cosmopoética sería impensable lejos de Córdoba”, ya que “solo el compromiso que está ciudad tiene con lo elevado, explica esta edad”.

El principal responsable del festival hizo hincapié durante su presentación que “Córdoba se parece a la poesia, donde se dice más de lo que se está diciendo”, por lo que “Cosmopoética quiere parecerse a Córdoba. Huye de los localismos. A Córdoba le gusta perderse entre callejuelas olvidadas”. Y tal que así, escapando quizá de lo más próximo y dando voz a los más grandes, el escenario y un cálido aplauso dio paso a la aclamada poeta rumana Ana Blandiana que, acompañada de su intérprete y del periodista y poeta Antonio Lucas, haría las delicias de los presentes al presentarles en vivo y en directo una selecta selección de sus poemas.

Lucas enfatizó que la protagonista es “una de las figuras principales de la poesía europea. Un ejemplo de civismo”, ya que “su poesía es para no callarse. Ser poeta no es pasear versos”, aunque precisó que no es una poesía política, sino que el propio mensaje es lo que debe llevar a la gente a actuar.

Tal que así, Blandiana emergió con un discurso cálido, sentido, humilde, sencillo y cargado de emociones. En su rumano natal, conjugándolo con una traducción que emanaba nostalgia, deseo, juventud, empeño, experiencia y mucha vida.

Al término de la lectura, la propia poeta reconoció que la poesía le ha enseñado que “aunque no encuentre un lugar en el mundo, puedo existir dentro de ella y eso es suficiente. La poesía me ha atado a los demás, con la poesía mis palabras han tenido un hueco y he tenido un diálogo que me ha salvado de la soledad”, antes de que Antonio Lucas apostillara con que “cuando uno lee la poseía de Blandiana, realmente está describiendo algo de uno mismo”.

La jornada se completó con otro recital de versos, igual de directos y sentidos, aunque con algo más de ritmo, ya que se dio paso al dúo musical Melifluo, formado en 2019 por los hermanos Juan Carlos y Antonio Gómez Parrilla, quienes ofrecieron un viaje musical por ritmos cercanos al rock, indie-rock y pop electrónico.