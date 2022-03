El cordobés Juan publica una evocadora banda sonora electrónica para el presente

Un sonido a caballo entre las producciones de Four Tet y Falty DL es el que brota en Blurred Intentions, primer single del EP homónimo que acaba de publicar el productor cordobés Juan, y que traza un etéreo y bello pasaje sonoro para estos tiempos inciertos. Se trata del primer trabajo musical publicado por el creador Juan López, más conocido en Córdoba por su faceta como comisario cultural (Aptitudes, El Vuelo de Hipnos o DEM-Montalbán) y su extenso bagaje como videocreador.

La música en cuestión, compuesta en su mayor parte durante los inciertos tiempos de la pandemia del Covid, no es una sorpresa, pues Juan lleva años sonorizando sus propios trabajos visuales, aunque es la primera de una serie de publicaciones que tienen entidad propia, más allá de que mantenga la constante cinemática de la que hace gala el trabajo de López como videocreador (la prueba está en el vídeo que acompaña estas líneas, realizado por el propio autor para completar la ecuación).

Blurred Intentions contiene cuatro composiciones de electrónica cálida y emocional de pulso bailable y atmósferas reposadas igualmente evocadoras. Son canciones que desprenden versatilidad y energía, que no quieren conocer limitaciones de género, de ahí que transiten entre un techno amistoso y el house híbrido (deep, acid, lo-fi), de lo orgánico a lo abstracto, de la belleza tranquila a la épica, explorando lo cotidiano y lo etéreo.

A veces beben del ambient, buscando nuevas cualidades más allá de la rítmica y los sintetizadores, y otras exploran el uso de las grabaciones de campo hasta configurar un universo sonoro singular (y casi naif). El EP se completa con tres remezcladores de lujo, Canino, Daar e Ylia, que aportan nuevos parámetros sonoros al trabajo previo de Juan.

Juan López

Juan López es artista, cineasta y gestor cultural con dos décadas de experiencia en la escena artística andaluza y española. Su actividad como productor de electrónica había sido intermitente y con incursiones en la creación de músicas para piezas propias de videoarte y documental, además de performances y bandas sonoras para otros artistas. Tras un paréntesis creativo, López se vuelca desde 2020 en traducir su entusiasmo creativo en la composición musical, sin descuidar el apartado visual con el que imprime un tono cinematográfico a sus canciones.

En los últimos años ha acumulado un abundante y variado corpus creativo que ha comenzado a ver la luz con lanzamientos en sellos nacionales e internacionales como Sounds of Ogigia (Escocia) o Several Roots. En la última década, además, ha vinculado su labor creativa en el campo audiovisual con artistas nacionales como Angel Molina, Niño de Elche, Miguel Álvarez-Fernández, Ylia, Raúl Cantizano, Skygaze, Okkre, Baldman, Daar, Juanjo Palacios, Edu Comelles, Chinowski Garachana, Hombre Bosque o Juan Cantizzani.