Córdoba descarta ser sede del Instituto Internacional de Guitarra Manolo Sanlúcar

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba ha rechazado la propuesta de la Fundación Manolo Sanlúcar para establecer una sede de su instituto internacional de guitarra flamenca en la ciudad, para lo cual se le había solicitado “únicamente la cesión de un inmueble”.

Según ha podido saber este periódico, la Fundación Manolo Sanlúcar contactó con la Delegación de Cultura para informarle de la intención de establecer en Córdoba una sede del Instituto Internacional de Guitarra Flamenca Manolo Sanlúcar, que dirige el guitarrista Juan Carlos Romero.

Este instituto ya tiene una sede en el Castillito de Sanlúcar de Barrameda, una segunda está en proyecto en otra capital andaluza y, siguiendo los deseos del maestro y su vinculación con la ciudad, se buscaba establecer una tercera en Córdoba, aprovechando para ello la presencia en la ciudad de uno de sus principales discípulos de Sanlúcar, el guitarrista José Antonio Rodríguez, que había accedido a ofrecer clases para el instituto.

Así, tras mantener una reunión con la concejala de Cultura el pasado mes de septiembre, se le informó de los pormenores del proyecto y se le trasladó la propuesta, que consistía, según aseguran, “exclusivamente en la cesión de un espacio municipal” donde ubicar la sede del instituto. “No se le pidió ningún otro tipo de apoyo económico”, insisten desde la fundación, que añaden que esta es la misma fórmula que se ha impulsado en las otras dos ciudades andaluzas donde tendrá su sede.

La respuesta del Ayuntamiento llegó en el mes de diciembre y fue negativa. En un correo enviado por la secretaria de la delegada de Cultura, se informaba a la Fundación Manolo Sanlúcar de que, “una vez estudiado y consultado el asunto” que trataron en la reunión, “lamentablemente no podemos acceder a la propuesta que nos indicaban, ya que el Ayuntamiento no tiene propiedades que puedan ser destinadas para este uso y tampoco recursos para colaboración” (Sic).

En este ámbito, desde la fundación insisten en que jamás se le pidieron “recursos para colaboración”, y que, aunque respetan la decisión del consistorio, lamentan la negativa, especialmente teniendo en cuenta “la conexión personal y artística de Manolo Sanlúcar con Córdoba”.

Este periódico se ha puesto en contacto con la oficina de comunicación de la Delegación de Cultura para conocer su versión de los hechos y no ha obtenido respuesta.

Manolo Sanlúcar es, junto a Paco de Lucía y Serranito, uno de los más grandes renovadores del toque flamenco de la historia de este arte. Fallecido en 2022, el maestro dejó un legado del que han bebido prácticamente todos los guitarristas flamencos, tanto de concierto como de acompañamiento, así como un puñado de obras maestras.

Dos de los más brillantes discípulos del guitarrista fueron precisamente dos cordobeses: Vicente Amigo y José Antonio Rodríguez, que despegaron artísticamente tras haber estudiado codo con codo con el autor de Tauromagia, uno de los discos más importantes de la historia del flamenco.

Aunque la relación de Sanlúcar con Córdoba es muy anterior. En el año 1974, por ejemplo, resultó ganador del Concurso Nacional de Arte Flamenco. Y, desde sus inicios, fue fijo en el Festival de la Guitarra de Córdoba, donde ha estado impartiendo clases durante más de 15 años.

En el año 2016 recibió, junto a Blanca del Rey y Fosforito, el Premio Honorífico del Concurso Nacional de Arte Flamenco. Y en 2022, meses antes de su muerte, un espectáculo suyo, Medea y la Canción de Andalucía, abrió el Festival de la Guitarra de Córdoba.

