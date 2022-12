Vicente Amigo vuelve a los escenarios de Córdoba en un finde con los Patios abiertos por Navidad

El guitarrista Vicente Amigo vuelve este sábado a los escenarios de Córdoba tres años después de su último concierto en la capital, que tuvo lugar en la Mezquita-Catedral. Lo hará a partir de las 20:00 ante un Gran Teatro abarrotado después de agotar todas las entradas. En este mismo enclave actuó hace seis años, cuando tocó Poeta junto a la Orquesta de Córdoba en la reinauguración de este espacio tras las obras de adaptación. En estos tres conciertos, Amigo ha agotado los billetes.

El repertorio del concierto estará basado en sus últimos trabajos discográficos y el artista estará acompañado de una banda formada por el guitarrista Añil Fernández, el percusionista Francisco González Agudo, el cantaor Rafael de Utrera, y el bajista Ewen Vernal.

Uno de los atractivos de este finde está en los Patios de Córdoba. Desde este miércoles, casi medio centenar de estos espacios ha abierto sus puertas, pasando del colorido de Mayo al de la Navidad. Los patios se pueden visitar por rutas, de forma libre o acompañado por coros. La ruta de este viernes comenzará a las 19:00 en la calle Frailes, 6 y continuará por Trueque, 4; Escañuela, 3; y Pedro Verdugo, 8. El coro Amigos de Casa Sevilla hará el pasacalles de villancicos entre ellos, a partir de las 19:00, mientras que dentro de los patios, siempre que su tamaño lo permita, irá actuando, de 17:00 a 21:00, el grupo Al Son de los Patios con sus villancicos flamencos.

La ruta de este sábado y este domingo no contará con coro y es la siguiente: Pastora, 2; San Juan de Palomares, 11; San Basilio, 44; y Siete Revueltas, 1.

A estos patios hay que sumar dos patios institucionales, los del Palacio de Orive y la Posada del Potro, en los que los días este sábado y este domingo actuarán a partir de las 20:30 intérpretes y grupos de cámara de música clásica, y el Patio de Canclea, del Palacio de Viana (este último, de martes a sábados, de 10:00 a 19:00, y domingos y festivos, de 10:00 a 15:00).

Además, en este enlace puedes conocer toda la programación municipal navideña para este fin de semana y, aquí, la agenda de la provincia.

Oceanía es el testamento artístico y vital de Gerardo Vera. Su último proyecto antes de que el coronavirus se lo llevara prematuramente y, sin duda, el más ilusionante de los miles de trabajos realizados a lo largo de su medio siglo de carrera en pantallas y escenarios. Es el actor Carlos Hipólito quien este sábado a partir de las 20:00 pondrá sobre el escenario del Teatro Góngora este recuerdo a toda una vida. Es el retrato de un país y de una época. Es la mirada otoñal de un hombre excepcional que un buen día sintió la necesidad de poner negro sobre blanco la historia de su vida. Cientos de páginas en las que plasmó sin pudor una realidad tamizada por el velo del recuerdo: su infancia privilegiada, la dolorosa ruina de su familia, el nacimiento de su eterno amor por el cine, el descubrimiento del amor, el desgarro del desamor, el compromiso político, el odio al padre, la reconciliación a través de la compasión. Y el germen del teatro, su verdadera pasión que le acompañó hasta sus últimos días.

La Orquesta de Córdoba llevará a escena este viernes una de las partituras más radiantes y populares de Johann Sebastian de Bach: el Oratorio de Navidad. A las 20:00, el Gran Teatro de Córdoba acogerá esta obra que Bach escribió para los servicios litúrgicos de las iglesias de San Nicolás de Leipzig y de Santo Tomás de Leipzig, para exaltar la Navidad.

El Oratorio de Navidad aborda en orden cronológico los sucesos bíblicos en torno al nacimiento de Jesús en seis cantatas que se interpretaban en seis días diferentes entre el veinticinco de diciembre y el seis de enero. En esta ocasión, y de manera inusual, la Orquesta de Córdoba interpretará el ciclo completo de las seis cantatas que componen este Oratorio de Navidad. Bajo la batuta de Carlos Domínguez-Nieto, la Orquesta de Córdoba contará como solistas con Cristina Bayón, soprano; Marifé Nogales, mezzosoprano; Juan Sancho, tenor; Javier Povedano, bajo. La parte coral la realizarán el coro Sociedad Musical de Sevilla y el Coro Ziryab. La Orquesta de Córdoba cuenta para este concierto con el apoyo de la Diputación de Córdoba.

La exposición Córdoba y el Mediterráneo Cristiano, Cambio de era arranca este viernes y hasta el 15 de marzo en tres emplazamientos: la sala Vimcorsa, la Mezquita-Catedral y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A).

La muestra contará con 200 piezas arqueológicas, que incluyen elementos de arquitectura, sarcófagos, lápidas, mosaicos, esculturas, joyería, ajuares, objetos de liturgia y pintura; obras icónicas procedentes de las más prestigiosas instituciones culturales internacionales, como los Museos Vaticanos o el Museo Nacional de Cartago, entre otros, se reúnen por primera vez para dar luz a uno de los períodos menos conocidos del mundo mediterráneo.

El cantaor onubense Arcángel actuará este sábado a partir de las 21:00 en el Teatro El Brillante para ofrecer un concierto de Navidad.

El trío formado por Luis Delgado, Mª José Hernández y Joaquín Pardinilla, tres músicos de larga trayectoria y numerosas complicidades musicales, presentarán este viernes a las 20:00 en el Teatro Góngora su disco La puerta de la memoria, en el que unen su experiencia para revisar los repertorios de música antigua y canciones tradicionales desde un punto de vista actual, y en el que los instrumentos medievales (laúdes, zanfoñas, psalterios, etc) se encuentran con los electrónicos.

El concierto contará con comentarios e introducciones informativas en cada tema para hablarnos de su origen y contexto con el fin de acercarse al público profano y entretener a los oyentes más especializados. Así, la música sefardí y la música tradicional se abrirán ante nosotros como un tesoro escondido, pero vivo, que guarda en su interior los ecos de los lugares y la sensibilidad de los corazones que la crearon.

La asociación cultural Jugamos Todos propone para este fin de semana la décimo cuarta edición de Termina el año jugando en la Casa de la Juventud, donde los asistentes podrán encontrar juegos para todas las edades. El horario es el siguiente: este viernes, de 18:00 a 2:00; este sábado, de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 2:00; y este domingo, de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00.

El pianista cordobés Alberto de Paz, en colaboración con el percusionista Patricio Cámara, ofrecerá este viernes a las 20:30 en el Teatro El Brillante su show Tu gran banda sonora navideña a beneficio de la asociación Alzheimer Córdoba.

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde las siguientes películas: El viento se levanta (este viernes y este sábado a las 18:00) y Pacifiction (este viernes y este sábado a las 20:30).

La trigésima Muestra de Corales Cordobesas traerá este fin de semana a Orive la actuación de la Capilla Musical de la Misericordia (este viernes a las 20:00), el Coro y Rondala Azahara (este sábado a las 20:00), Coro Cantabile (este domingo a las 12:00) y Grupo de Cámara Contrapunto Ensemble (este domingo a las 20:00).

