El humorista Edu Soto traerá a Córdoba un espectáculo lleno de monólogo, comedia musical e improvisación

El humorista Edu Soto estará en el Teatro El Brillante de Córdoba el próximo 12 de enero, a partir de las 20:30, con su espectáculo Más vale solo que ciento volando en el que mezcla monólogo, comedia musical e improvisación. Y donde, además, interactuará con el público en su vuelta a los directos.

En este nuevo espectáculo, Soto cantará, además de tocar instrumentos y componer canciones in situ. En definitiva, Más vale solo que ciento volando mostrará los pájaros que revolotean en la cabeza de este polifacético y multidisciplinar artista.

Soto, catalán de nacimiento afincado en Madrid, es actor, cantante, músico, bailarín y un maestro de la improvisación y la interpretación. Empezó en televisión, en el programa Una altra cosa como Mario Olivetti, incorporándose al equipo de Buenafuente. Tanto en Antena 3 como en La Sexta ha ido enlazando papeles, sorprendiendo con Miguel Chiclé, que le permitió mostrar sus cualidades vocales, aunque el de mayor popularidad fue el Neng de Castefa.

Ha participado en doblajes de largometrajes: en el cine, en películas como Mortadelo y Filemón. Misión Salvar la Tierra; en televisión, como presentador en El rey de la comedia, El árbol de los deseos y El paisano, y en espacios humorísticos. Explotó todas sus cualidades en Tu cara me suena y en Celebrity Chef.

En el teatro se ha atrevido tanto con musicales como en obras de teatro clásico, aunque su mayor gira por escenarios ha tenido lugar como el espectáculo que traerá a Córdoba, para el que las entradas están disponibles a través de la página web Giglon.com.

