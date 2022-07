Festival de la Guitarra, cines de verano y una ruta sobre búhos, entre las ofertas culturales del finde

La cita cultural por excelencia de Córdoba, el Festival de la Guitarra, celebrará este finde sus últimos días con los conciertos de la Orquesta Joven de Andalucía (este viernes en el Gran Teatro), La M.O.D.A. y Muchachito Bombo Infierno (este viernes en La Axerquía) y los guitarristas Miguel Hércules y Daniel Madrid (este viernes en La Casa de las Campanas).

El sábado, y como cierre al Festival, actuarán Al Di Meola Acoustic Trio (en el Gran Teatro) y los guitarristas Mencía Ortiz y Lucía Duro (en La Casa de las Campanas).

Los cines de verano abiertos en Córdoba ofrecen para este finde una programación muy variada. En los cines que gestiona la empresa Esplendor Cinemas podrán verse, este viernes y este sábado, las siguientes cintas: Spiderman. No way home (El Coliseo de San Andrés), Uncharted (Delicias), El buen patrón (Fuenseca) y Benedetta (Olimpia).

También, en el cine de verano gratuito de Valdeolleros se proyectará este viernes la película Tres anuncios en las afueras.

La empresa que gestiona el camping de Los Villares, Domus Beticae, organiza para este fin de semana la actividad didáctica Los búhos de Córdoba, una ruta nocturna que permitirá a sus participantes reconocer sus sonidos, observar su comportamiento e incluso, en algunos casos, a poder tocarlos. El monitor experto explicará las características y curiosidades de cada especie. La actividad, que tiene un coste de diez euros, puede reservarse en este enlace.

Los más pequeños tendrán, durante las noches de este viernes y de este sábado, varias actividades educativas organizadas por Sadeco. Así, este viernes, en el parque de La Asomadilla habrá animación; en la Plaza de Cuba, juegos de reciclaje; y en la Plaza de la Marina Española, un taller de reutilización de telas. El sábado, en el Parque de Vallehermoso habrá animación; en la Plaza Rafael Villar de El Higuerón, taller de reutilización de telas; y en la Plaza de Cañero, la oca del reciclaje. Todas las actividades comenzarán a las 22:00.

La 39ª edición de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía llega este viernes a su último día con la puesta en escena de Castigo de Dios, Sí a todo, Josefina La Gallina puso un huevo en la cocina, Manipulación y Homenaje a Los Quinteros.

El municipio de Belmez acogerá este finde el festival solidario A pico y pala, quinta edición de un evento musical que destaca por los grupos que reúne y por su carácter benéfico. En esta ocasión, los beneficios irán a la Asociación de Discapacitados del Alto Guadiato (Amagua).

La banda asturiana Desakato, Def Con Dos, Porretas, Hora Zulú, Sons of Aguirre, Mala Reputación, The Locos, La Vallekana Sound System, Kaos Urbano y Mosh son los artistas del cartel de esta edición. El precio de la entrada incluye tanto la acampada exterior en el Parque Principal de la localidad como la interior en el Polideportivo Municipal o la zona de caravanas.

Este sábado, Castro del Río acogerá la final del concurso de grupos musicales Sonas Pop, proyecto impulsado por el Ayuntamiento de la localidad, con la colaboración de la Diputación de Córdoba, que arrancó el pasado mes de marzo con la participación de un centenar de conjuntos procedentes de toda España. Linze (Madrid), Niño Bravo Córdoba (Córdoba) y The Surroyal (Sevilla) son los nombres de los tres grupos finalistas que, a partir de las 22.00 horas y en la Caseta Municipal, actuarán en directo para optar a alguno de los tres premios, de 1.400 euros, 900 euros y 700 euros respectivamente.

Espejo vivirá durante los próximos días la IX edición de Specula, convirtiendo a la localidad en un verdadero escenario romano. En este enlace puedes conocer toda la programación, que contempla rutas de senderismo, actuaciones teatrales y de títeres, una exposición de artesanía medieval y un pasacalles, entre otras actividades.

