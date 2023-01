Del espíritu de 'Ghost' a la historia de la soprano María Callas: las dos grandes citas culturales de este finde

Ghost ya ha llegado a Córdoba. Y lo ha hecho por todo lo alto, agotando las entradas para las siete funciones que el elenco realizará en el Gran Teatro desde este jueves hasta el 15 de enero. Este espectáculo para todos los públicos está basado en el oscarizado drama romántico de 1990 protagonizado por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg. David Bustamante y Ricky Merino se alternarán en el papel del inolvidable Sam, mientras que Ana Dachs dará vida a la inigualable Molly.

La historia de la soprano María Callas llegará este sábado al Teatro Góngora con Diva, dirigida por Albert Boadella. El musical se enmarca en el ocaso de la vida de la soprano María Callas, que reside en París alejada de todo. La crítica se cebó con ella en sus últimas apariciones y no ha vuelto a cantar en público. Ha muerto Onassis. La realidad de su decadencia le hace vivir un mundo de recuerdos.

Desdeña el presente mientras fuerza a su repetidor para que le acompañe en un imaginario repertorio que ya no podrá realizar. También lo utiliza para crear una situación sadomasoquista. Le obliga a interpretar a Onassis su gran amor. Sus momentos más apasionados y estelares. En su delirio, se imagina al griego como pareja de los grandes dramas operísticos que ella protagonizó. Alguien que la mata o alguien con quien morir al final de la ópera. Es el inicio del camino hacia su propio y misterioso final que muy pronto realizará a su voluntad.

El Teatro Avanti trae para este fin de semana el espectáculo Flores de España (este sábado a las 21:00). Se trata de un tríptico teatral en el que se recorren tres problemas planteados por estas instituciones que aún no se han resuelto. Surge de un espacio de reflexión sobre nuestra memoria y nuestra historia a través del teatro, en el que nos alejamos de la nostalgia y proponemos un debate con el público acerca de cómo queremos construir nuestra propia historia.

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde las siguientes películas: Encuentros en la tercera fase (este viernes y este sábado a las 18:00) y Espíritu sagrado (este viernes y este sábado a las 20:30).

Por otro lado, la Facultad de Filosofía y Letras acogerá este domingo a las 18:30 la proyección de La voluntaria, con Carmen Machi en el papel protagonista, dentro del ciclo Miradas de cine sobre cooperación y solidaridad, promovido por Cine Cercano.

Tras el gran éxito cosechado en su anterior gira nacional con Mi gran noche de humor, José Luis Calero vuelve de nuevo a los escenarios con su nuevo espectáculo Vivir así es morir de humor, que pondrá en escena el próximo día 14 de enero en el Palacio de Congresos de Córdoba.

Con más de un millón y medio de seguidores y vídeos que han llegado a alcanzar los 11 millones de visualizaciones, además de ser un rostro habitual en programas de Telecinco o Canal Sur, el humorista andaluz llega a los teatros para contarle al público su alocada y surrealista vida repleta de anécdotas y disparates. Una vida llena de comedia y de situaciones cotidianas que te hará sentir fielmente reflejado y que te obligará a decir frases como Y es verdad, Esa es mi madre o Eso me ha pasado a mí.

El Ambigú de La Axerquía celebrará este viernes el festival American Rock Punk, cita que revivirá las canciones de las grandes bandas del punk-rock americano de la mano de bandas tributo como Nirvana (Neverminders), Green Day (Suburbia) y The Offspring (Smash)

El sábado será el turno de Mteörik, la banda del músico y compositor vasco-cordobés Yonka Zarco que presentará su primer LP, un disco publicado por LSD Groove Records y que recoge tanto los singles que ha ido publicando el trío como nuevo material.

Montilla celebrará este viernes y este sábado la primera Fiesta del Aceite Nuevo en el complejo Envidarte, una feria abierta al público y gratuita. Contará con barra y actividades culturales como teatro y monólogos de humor, actividades infantiles, como el Juego de la Oca Mediterránea, aunque el protagonismo lo tendrá la parte gastronómica del evento, tanto con el desayuno molinero organizado para el sábado a primera hora, como la posibilidad de catar los diferentes aceites de oliva virgen en la Cata de Aceite organizada el sábado en torno a las 13 horas. Además, todos los aceites estarán disponibles para su compra en dicho recinto.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!