Días grandes del Carnaval de Córdoba: final del concurso, fiesta de mayores y el espectáculo de Manolo Morera

El Gran Teatro de Córdoba se vestirá de gala este sábado para acoger la final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba, que comenzará a las 21:00.

El cómico gaditano Manolo Morera traerá este viernes a las 21:00 al Gran Teatro de Córdoba su último espectáculo, Morera for president; esta vez, en solitario y sin la compañía de su inseparable Carlos Mení. El show servirá de preludio de la gran final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de la capital, que se celebrará este sábado.

Morera for president consiste en ofrecer soluciones divertidas a los problemas sociales actuales espectáculo de 90 minutos para todos los públicos. Tras el doble éxito cosechado con sus primeras obras de teatro, Me reí, león y La vida es un cachondeo, ambos juntos a Mení, Morera apuesta en este espectáculo por un guion escrito íntegramente por él y en el que las risas están aseguradas.

Antes del show de Morera, a las 17:00 en el Gran Teatro, mayores de 11 Centros de Participación Activa protagonizarán el Carnaval dedicado a ellos organizado por la Asociación Carnavalesca de Córdoba y por la Delegación de Mayores del Ayuntamiento. En total participarán 11 grupos, pertenecientes a los siguientes centros: El Higuerón, La Foggarilla, Levante, Santa Cruz, Barriada del Ángel, Villarrubia, Osario Romano, Ciudad Jardín, Antonio Pareja, Alcolea y Huerta de la Reina. Todos ellos actuarán, durante unos diez minutos, y el jurado nombrará a un grupo ganador y repartirá otros premios, como a la letra más original, al mejor disfraz, al mejor conjunto de voces, al centro más original o al mejor cuplé.

La Orquesta de Córdoba estrena este domingo en el Teatro Góngora su ciclo de conciertos familiares con Allegro, un concierto para clown y orquesta lleno de humor y música. El espectáculo mostrará obras de grandes compositores, de alto ritmo escénico y estará presentado por un excéntrico maestro de ceremonias, Lolo Fernández, con el que la risa está garantizada.

Teatro Avanti arranca este fin de semana su XVII Muestra de teatro aficionado Qurtuba Teatro, que traerá a escena las siguientes obras: Un 5º sin vistas (este viernes a las 20:30) y Carmelo (este sábado a las 20:30).

El humorista Moncho Borrajo llegará este sábado al Teatro El Brillante con su gira de despedida ¡Se acabó! Mi último espectáculo.

El Ambigú de la Axerquía celebrará este sábado, a partir de las 21:30, un homenaje al guitarrista Manny Carlton, leyenda consagrada del rock internacional y miembro fundador de la mítica banda escocesa Nazareth y pre-productor de bandas como Guns and Roses. Pasó sus últimos años de vida en Córdoba gracias a la amistad que entabló con el cantante cordobés Manuel Escudero.

El concierto contará con colaboraciones de estrellas del rock internacional quienes fueron grandes amigos de Manny, entre ellos, Neil Murray (bajista de Whitesnake, Gary Moore, Black Sabbath y Brian May), Tracey Lamb (bajista de Girlschool y Rock Goddess), Helge Rognstad (cantante y guitarrista de The Fluffy Jackets) y Emil Gammeltoft.

Por otro lado, el programa municipal Cultura en Red ha programado para este finde dos conciertos de música en barrios. El centro cívico Poniente Sur acogerá este viernes a las 18:30 la presentación de A Palos, un proyecto discográfico que, utilizando la vertiente social del flamenco, trata temas actuales como la soledad de los mayores, la violencia machista, la despoblación o la inmigración, desgranando cada uno de ellos mediante los distintos palos del flamenco.

En la Plaza de la Unidad, en el Distrito Sur, se escuchará este domingo a partir de las 13:00 un concierto de música celta de la mano del grupo Cairdean. Con un repertorio compuesto principalmente por temas de la tradición irlandesa, Cairdean pretende acercar al público melodías propias de otras tierras; sitios lejanos tanto en distancia como en costumbres, pero en los que la música celta se vive (y se baila). La banda surgió en Córdoba en diciembre de 2008.

La peña flamenca Fosforito acogerá este viernes a las 21:30 un recital flamenco del cantaor Caracolillo de Cádiz y el guitarrista Paco León.

La Filmoteca de Andalucía proyectará este fin de semana las siguientes películas: el documental Un día lobo López (este viernes a las 18:00), O Corno (este viernes y este sábado a las 20:30) y Clifford, El gran perro rojo (este sábado a las 18:00).

