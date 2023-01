Conciertos, rutas de senderismo y teatro en el largo ‘finde’ de Reyes

El actor y presentador Carlos Sobera llega al Gran Teatro de Córdoba con su nueva coproducción junto al Festival de Mérida, Miles Gloriosus, un exitoso montaje que se estrenó en la pasada edición del Festival de Mérida

El músico británico afincado en Córdoba Paul Barham arranca el año con un concierto en la sala Ambigú. Lo hace acompañado del grupo The Varlets, y con una sesión dj de DuCanción.

La Plataforma A Desalambrar retoma este domingo la ruta por la Vereda de la Alcaidía, que recorre parajes como la Vereda de la Armenta, Vereda de Linares y Cañada Real Soriana. La longitud total de la ruta es de 22 kilómetros y parte de la Torre de la Malmuerta a las 9:00. Para los no socios se pedirá una contribución de 3 euros.

Más de 230 personas están ya representando durante los días 5, 6, 7 y 8 de enero de 2023 el Auto Sacramental de los Reyes Magos, una obra centenaria, declarada de Interés Turístico de Andalucía, que convierte a El Viso, durante unas jornadas, en un lugar mágico donde se ponen en escena momentos como la llegada de los Reyes Magos, el nacimiento de Cristo o la adoración de los pastores.

El Sábado 7 visita Ampola Bar el dj ibicenco Fosc, residente en Es Xiringuito Figueretas, Malanga Café y Wom Radio Café en la isla mediterránea, y miembro del colectivo Pura Vida del francés Guts.

La sala Hangar ha programado dos días de sonido retro. El viernes, una sesión llamada From disco to disco, dedicada al sonido electrónico de los 90 a cargo de los dos Blitz y JL Sánchez, mientras que el sábado, doblete: las bandas de tributo Versión 2.0 y Parachutes.

El Mercado de las Flores y la Artesanía estará abierto el domingo en el Real Jardín Botánico de Córdoba, que acogerá una treintena de puestos en horario de 10:00 a 14:00.

