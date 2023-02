Camela anuncia concierto en Posadas

Camela actuará el próximo 15 de abril en Posadas para presentar su último disco, Que la música te acompañe, un disco que de nuevo vinculan al cine. Esta vez, a la saga de Star Wars.

El dúo, formado por Ángeles y Dioni, está celebrando sobre los escenarios sus más 25 años de carrera, fecha que conmemoró recientemente con la publicación de Rebobinando, trabajo con el que alcanzó el número 1 en ventas y con el que consiguieron el Disco de Oro.

En la portada del nuevo disco aparecen Dioni y Ángeles caracterizados de los principales protagonistas de las películas, Qui-Gon Jinn y la princesa Leia, respectivamente.

El concierto se celebrará en el velódromo el municipio y las entradas ya pueden adquirirse online por un precio de 20 euros.

