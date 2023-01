'Las cartas perdidas' de las mujeres republicanas se estrena en Córdoba

El largometraje documental Las cartas perdidas. La cárcel y el exilio de las mujeres republicanas, llega a Córdoba esta semana, dentro de las jornadas 'Córdoba, tierra con memoria' que organiza la Diputación Provincial.

El estreno de este trabajo se llevará a cabo el miércoles 18 de enero a las 18:00 en el Palacio de la Merced y tras la proyección de la película, se llevará a cabo un coloquio con Amparo Climent, directora, Pilar Sancho, productora y la cantante cordobesa Lourdes Pastor, según informan en una nota.

Escrita y dirigida por la actriz, dramaturga y directora Amparo Climent, Las cartas perdidas es un largometraje documental que ha rescatado los testimonios, documentos, imágenes y cartas reales de mujeres represaliadas tras el Golpe de Estado de 1936, de aquellas mujeres víctimas del franquismo que sufrieron una doble represión: la ideológica y la de género. Cada carta es representada en la historia por una actriz, en los lugares donde realmente ocurrieron los hechos que narra la carta (cárceles, campos de concentración en Francia, Jaen, etc), o en un espacio simbólico de la memoria de nuestro país(Cementerio de la Almudena, Belchite, etc)

El elenco lo conforman grandes actrices de nuestra escena, como Marisa Paredes, Alba Flores, Julieta Serrano, Nora Navas, Luisa Gavasa, Tina Sainz, Rosana Pastor, María Isasi, Ana Gracia, Gloria Vega, Karmele Aramburu, Teresa de Olmo, Chupi Llorente, Resu Morales, Amparo Climent, Natalia Huarte, Miriam Tejedor, África de la Cruz, Sara Rivas y Teresa Rodríguez.

Este recorrido emocional por nuestra historia tiene como hilo conductor la narración de la actriz y cantante Ana Belén, a la cual acompañan canciones interpretadas por artistas como la cordobesa Lourdes Pastor, Rozalén, Karmele Aranburu, Gloria Vega, Arabia Martín, Jazmín Abuín, Natalia Huarte y Laura Trillo.

La película obtuvo la Biznaga de Plata en la sección “Afirmando los derechos de las mujeres” del Festival de Málaga, premio al mejor largometraje y mejor dirección en el Festival de Cine de Uruguay y Festival de Cine de Madrid, mejor interpretación en el Festival de Cine de Navarra y premio al proyecto en el foro de Lau Haizetara del Festival de San Sebastián. Finalmente, ha obtenido el distintivo “Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género” del Ministerio de Cultura.

