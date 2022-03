El Ayuntamiento acerca el teatro a los escolares de todos los distritos

El próximo 8 de marzo empezará la programación del ciclo ‘El teatro más cerca’, impulsado por el Ayuntamiento de Córdoba, que pretende llevar a los niños al teatro, con actividades culturales que incluyen la danza, el circo, la música y juegos, y que se extenderá hasta 13 de mayo.

El teniente de alcalde delegado de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, Manuel Torrejimeno, ha informado en conferencia de prensa del comienzo de la iniciativa, que ofrece actividades a los escolares de 4 a 12 años con el objetivo de ‘‘alargar la oferta cultural y promover el equilibrio territorial y de los barrios’’.

Las 14 actividades serán desarrolladas en horario escolar, a partir de las 11:00 de la mañana. Cada distrito de Córdoba tendrá lugar un espectáculo diferente y los colegios, los espacios abiertos y los centros culturales acogerán a los niños que quieren acercarse a las artes escénicas.

El 8 de marzo se pone en escena la primera actividad: Érase una vez... circo de la compañía cordobesa Alas Circo Teatro en el Centro de Educación Vial. Un homenaje a la mujer para destacar a los temas de igualdad social a través de la lectura de poemas y canciones.

El teniente de alcalde ha subrayado que el Centro Luciana Centeno abrirá sus puertas para la actuación del ciclo del día 22 de abril, un colegio que se ha convertido en un asociación sociocultural, cedida por el Ayuntamiento. Junto a la contribución de la Delegacion de Educación e Infancia, ‘‘dicha asociación tiene concesiones demaniales y diversas áreas municipales que desarrollan la programación de actividades con el objetivo de apoyar la iniciativa vecinal de recuperación de espacios para la ciudadanía’, ha explicado Torrejimeno.

Además, la promoción de actividades culturales para los escolares en espacios diferentes de la ciudad pretende ‘‘diseñar actividades inclusivas, partecipativas y que fomenten la educación y el valor de respecto, tolerancia, igualdad y conciencia cívica utilizando el recurso de las artes escénicas como instrumento educativo.’’ Y continua: ‘‘Deseamos que a través de esa propuesta, sigamos consolidando el proyecto de Córdoba, ciudad y valor’’

La programación empezará el día 8 de marzo, y seguirá el día 11 de marzo con Magia por bulerías de Magia Flamenca a la Plaza de la Unidad. El día 17 de marzo con Alarma en la granja’ se exhibirá Uno Teatro en el Centro Cívico Municipal Levante, mientras que, para cerrar el mes de marzo, el dia 25 será la Magia Flamenca con The best of Flamenco Magic en el Centro de Servicios Sociales ‘La Foggara’.

En primer día de abril con Cirkomania actuará la compañía Hermanos Moreno en el patio del CEIP Maimónides ‘El Higuerón’; el día 22 de abril con El espejo azul suben al escenario los 7 gatos en el Centro Luciana Centeno; el día 4 de mayo tocará Sueña (porque bailar es soñar con los pies) de la Compañía Eva Panadero en el Centro Cívico Municipal Fuensanta; y finalmente, el día 13 de mayo, los 7 gatos se exhibirán nuevamente con El espejo azul en el Centro Cívico Poniente Sur.

Los juegos se desarollarán los días 27, 28 y 29 de abril con Circo en familia dirigido por Hermanos Moreno; y los días 11, 12 y 13 de mayo Juegos cooperativos impartido por la compañía La Guasa Teatro.