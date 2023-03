Agotadas las entradas para 'Los santos inocentes', con Javier Gutiérrez

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) ha colgado el cartel de Localidades agotadas para la función de este sábado de Los santos inocentes, la nueva traslación escénica una de las grandes novelas del siglo XX, con el actor Javier Gutiérrez en el papel protagonista.

Esta adaptación de la obra de Miguel Delibes es fruto del trabajo conjunto de Javier Hernández-Simón y Fernando Marías, que falleció en febrero del pasado año. Para este montaje, ambos dramaturgos descartaron realizar una ilustración ortodoxa de la novela, por lo que han “desmontado” la obra párrafo a párrafo para “armarla de otra forma que viniera a contar la mismo”, apuntó Marías antes del estreno de Los santos inocentes. Para ello, los co-adaptadores se ha centrado en hablar de la España de hoy.

Asimismo, Marías y Hernández-Simón -bajo el paraguas de GG Producción Escénica- rechazaron poner los ojos en la película que Mario Camus filmó en 1984 sobre guion de Antonio Larreta, Manuel Matjí y él mismo, con la cual revolucionó las pantallas y las taquillas y fijó para siempre en la retina colectiva los nombres de Paco, el Bajo, y Azarías.

Además de Gutiérrez, Los santos inocentes cuenta con un elenco plagado de grandes actores y actrices como Pepa Pedroche, Yune Nogueiras, José Fernández, Fernando Huesca, Luis Bermejo, Raquel Varela, Jacobo Dicenta y Marta Gómez.

El diseño y la iluminación corren a cargo de Juan Gómez-Cornejo y de Ion Aníbal mientras que el diseño de la escenografía es de Ricardo Sánchez Cuerda, el diseño de vestuario, de Elda Noriega; la música y el espacio sonoro, de Álvaro Renedo Cabeza; y Daniel Alonso de Santos es ayudante de dirección.

