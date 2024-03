Más de 40 artistas y seis producciones propias, en la tercera exposición de TBA21 en Córdoba

El director general de Patrimonio Documental y Bibliográfico, Innovación y Promoción Cultural de la Junta de Andalucía, Mario Martín, y la directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Jimena Blázquez, han presentado esta mañana en ARCOmadrid ‘Ecologías de la paz’, la tercera exposición fruto del acuerdo entre la Fundación TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, que se inaugurará el próximo 26 de abril. Esta muestra colectiva, comisariada por Daniela Zyman, se podrá visitar hasta el 30 de marzo de 2025 en el C3A de Córdoba.

La exposición ‘Ecologías de la paz’, según han destacado durante la presentación los directores de TBA21, Markus Reimann y Rosa Ferré, y la también directora artística de TBA21, Daniela Zyman, representa el compromiso de TBA21 y el C3A con la creencia en el arte y la cultura como portadores de transformación social y ambiental y, en última instancia, al servicio de la construcción de la paz justa. En un contexto mundial marcado por guerras y conflictos de terribles dimensiones, la exposición propone deconstruir y reconstruir la idea de la paz desde la perspectiva de la “paz justa”, superando la tradicional noción de paz como simple ausencia de guerra.

‘Ecologías de la paz’ reunirá en Córdoba obras de más de 40 artistas internacionales procedentes de la Colección TBA21 y contará con seis nuevas producciones. Entre ellas, según ha avanzado la directora del CAAC, Jimena Blázquez, se cuentan las encargadas a la artista jiennense Cristina Lucas (Úbeda, 1973). “Más de 40 artistas internacionales han asumido a través de esta muestra la función de reunir, organizar y presentar información, huellas, pruebas, historias y recuerdos de escenarios de trauma y destrucción pero también nuevas ideas para ensayar caminos hacia la reparación”, ha explicado Blázquez.

La exposición se acompañará de un programa de mediación y actividades en el que participarán tanto artistas y agentes locales, como expertos y pensadores de relevancia internacional. En septiembre de 2024 ‘Ecologías de la paz’ iniciará un nuevo capítulo con la incorporación de nuevas piezas y artistas a la muestra.

‘Ecologías de la paz’, como ha subrayado Mario Martín, culmina la trilogía de exposiciones que TBA21 y el C3A han desarrollado en los últimos tres años en la ciudad de Córdoba. Una colaboración que comenzó en 2022 con ‘Futuros abundantes’, cuya segunda parte se subtituló ‘En tiempos convulsos’, y que continuó en el 2023 con la muestra ‘Remedios. Donde podría crecer una nueva tierra’, de la que actualmente puede visitarse la segunda parte subtitulada ‘Por los caminos ancestrales’.

Muestras que han abordado los intereses que articulan el trabajo de TBA21 y su colección: la ecología y el cuidado del medio ambiente, la recuperación de saberes ancestrales de la mano de diversas comunidades indígenas y los procesos regenerativos y de construcción de paz y justicia social.

“El arte es un agente fundamental para imaginar nuevas formas de intervenir en el mundo. Puede ampliar nuestra capacidad de relacionarnos, de ser radicalmente sensibles al mundo que nos rodea y de entender la creatividad, la regeneración y el cuidado como herramientas de transformación. El arte puede darle un propósito a la fundación e instauración de la paz. El poder del arte consiste en la capacidad de los artistas para decir cosas que son incómodas, pensar lo impensable y dar visibilidad a lo invisible. El objetivo de nuestras iniciativas pacificadoras es crear y preservar espacios desde los que ofrecer una respuesta cultural al trauma y las transformaciones planetarias, para fomentar una cultura del cuidado y del compromiso”, han recalcado los organizadores de la muestra.

Los artistas que participarán en ‘Ecologías de la paz’ son Laurence Abu Hamdan, John Akomfrah, Allora & Calzadilla, Lucas Arruda, Mirna Bamieh, Fiona Banner, Neïl Beloufa, Monica Bonvicini, Candice Breitz, Janet Cardiff, The Center for Spatial Technologies, Manthia Diawara, Ryan Gander, Cristina Garrido, Ayrson Heráclito, Jenny Holzer, Marine Hugonnier, Saodat Ismailova, Sanja Iveković, Nikita Kadan, Samson Kambalu, Amar Kanwar, Armin Linke, Cristina Lucas, Goshka Macuga, Pavlo Makov, Ursula Mayer, Joiri Minaya, Olaf Nicolai, Daniel Otero Torres, Jasbir Puar y Dima Srouji, The Propeller Group, Walid Raad/The Atlas Group, Lisa Rave, Rachel Rose, Lorenzo Sandoval, Ritu Sarin & Tenzing Sonam, Allan Sekula, Vivian Suter, Sissel Tolaas, Suzanne Treister, Álvaro Urbano y Akram Zaatari.

En el avance que se ha presentado esta mañana en ARCOmadrid se han dado a conocer algunos detalles de las nuevas obras de Cristina Lucas y Mirna Bamieh. La jiennense Cristina Lucas presentará en el exterior del museo tres lonas sobre los bombardeos en la Guerra Civil española, Ucrania y la zona de Gaza, y tres esculturas de hierro sobre los momentos de la globalización asociados con el comercio que han moldeado nuestra relación con el planeta. Además, expondrá una serie de cartografías bordadas que representan territorios bombardeados intensamente desde el aire.

La artista palestina Mirna Bamieh, después de una residencia en Córdoba, presentará sus ‘Bitter Things’, una instalación multimedia en torno a las naranjas de su ciudad natal y del C3A en un viaje de ida y vuelta desde tiempos antiguos, pasando por historias de colonización y de ocupación, hasta encontrar el camino hacia su cuerpo.

Otro de los encargos más llamativos es la instalación del colectivo The Center for Spatial Technologies, que bajo el título ‘Memory Theatre’ recrea la destrucción del Teatro Dramático Regional Académico de Donetsk de Mariúpol, Ucrania, tras el ataque ruso en la mañana del 16 de marzo de 2022.

En el fin de semana de su inauguración, los días 26 y 27 de abril, la exposición ‘Ecologías de la paz’ irá acompañada de un extenso programa de actividades públicas que reunirá a figuras de gran relevancia, nacional e internacional, en conversaciones, ‘performances’ y presentaciones en diferentes formatos.