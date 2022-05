Juzgan como maltrato una bofetada de un chico a una joven y lo absuelven al no haber relación amorosa entre ellos

El Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba ha absuelto a un joven después de abofetear a una chica durante un noche a la salida de un bar del centro. La absolución ha sido fruto de una equivocada tipificación del delito ya que, aunque ambos reconocieron los hechos, el joven estaba acusado de un delito de maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, para el que es obligatoria la existencia de una relación amorosa entre ambos antes o durante el momento en que se produce el delito. Según las declaraciones de los dos jóvenes, no eran ni habían sido pareja, por lo que el juez ha terminado absolviendo al joven.

Los hechos se remontan a la madrugada del 3 de abril, cuando el joven -defendido por el abogado Marcos Santiago- salía de una discoteca del centro y la chica lo hizo detrás de él. Según la sentencia, el acusado manifestó que pensaba “que lo iban siguiendo”, por lo que se giró y le dio “una guantada” a la chica. En el juicio, ambos reconocieron que no existía relación amorosa aunque sí que se conocen de encontrarse por los mismos lugares de ocio.

En su declaración, la chica manifestó que esa noche “iba my borracha” y que “salió detrás” del joven “porque le gusta”. Además, en sede judicial aseguró que a los policías locales que acudieron aquella madrugada a la detención del joven les confirmó que no eran pareja, a la vez que no quiso formular denuncia. A pesar de ello, el Ministerio Fiscal calificó los hechos como maltrato sobre la mujer mientras que la acusación particular pedía que fueron considerados como un delito leve.

Dado que no se ha podido probar una relación amorosa entre ambos, el joven ha sido absuelto de un delito de maltrato sobre la mujer. Además, este mismo fallo se ha aplicado a una comisión de un delito leve de lesiones ya que se requiere la denuncia expresa de la víctima y la mujer se negó a denunciar.

