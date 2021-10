Investigan a un excolegiado por falsificar el visado del Colegio de Ingenieros de Córdoba en dos pueblos de Málaga

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Córdoba (COITI) ha interpuesto sendas demandas ante la Policía Nacional de Vélez-Málaga y la Guardia Civil de Coín para que investiguen a un excolegiado en Córdoba que, presuntamente, habría falsificado el visado y la firma del Colegio de Ingenieros de Córdoba en proyectos para la instalación de atracciones de feria en ambas localidades.

Los hechos, descubiertos por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga -que ha llegado a suspender la instalación de atracciones en la feria de la localidad al detectar irregularidades-, fueron puestos en conocimiento del Colegio de Ingenieros Técnicos de Córdoba, cuyo decano, Francisco López, ha explicado a este periódico que, a raíz de la primera denuncia, ha aparecido una segunda relativa a la misma persona, ésta localizada en el municipio de Coín.

El caso de Vélez se conoció a principios de semana, cuando la Delegación de Ferias y Fiestas comunicó la suspensión de las atracciones al detectar varias irregularidades. Entre ellas, los técnicos municipales comprobaron el visado y la firma del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Córdoba (COITI) y, para ello contactaron con el organismo para cercionarse de que era la institución a la que pertenecía el ingeniero y, por lo tanto, respaldaba administrativamente el proyecto.

Sin embargo, la respuesta del COITI fue tajantemente negativa. Desde Córdoba trasladaron al Ayuntamiento de Vélez-Málaga que el técnico que firmó el proyecto causó baja como colegiado en Córdoba hace una década, en 2011, y que no consta en los archivos que el referido ingeniero disponga de seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por lo que, en base a la información de la que disponían, dicha persona no está "habilitada para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Industrial".

Además, al examinar la documentación, según detalla López, descubren que los documentos del proyecto no han sido visados en el COITI de Córdoba y que el sello que consta en los mismos "ha sido manipulado" y no corresponde al que utiliza el colegio de ingenieros de Córdoba.

"Estamos ante un posible delito de falsificación de documento público", explica el decano del COITI, al aclarar que los colegios profesionales son corporaciones de derecho público pero, al expedir visados, actúan de facto como administraciones públicas.

Una vez descubierto lo ocurrido en Vélez-Málaga y tras salir a la luz, desde el COITI procedieron a denunciar los hechos ante la Policía Nacional. Poco después, ha sido el Ayuntamiento de Coín, también en Málaga, el que ha comunicado que el mismo profesional habría operado presuntamente de la misma manera en las ferias de los años 2019, 2020 (cancelada ésta por pandemia) y 2021, por lo que se ha procedido a interponer una segunda denuncia ante la Guardia Civil de la localidad.

