Investigan a un cordobés por contactar con una menor a través de redes sociales y pedirle fotos sexuales

El Juzgado de Instrucción número 3 de Terrassa está investigando dos denuncias formuladas por los padres de sendas menores de edad con quienes habrían contactado dos personas a través de redes sociales para solicitarles imágenes sexuales.

Según ha podido saber este medio, por el momento hay dos investigados y dos víctimas: en Terrassa y en La Palma del Condado. La causa se ha iniciado después de que los padres de la menor que vive en la localidad barcelonesa denunciara que usuarios de redes sociales habían contactado con su hija instándola a compartir imágenes con posturas de carácter sexual.

La investigación ha dado como resultado la identificación de dos hombres, entre ellos, el cordobés, que actualmente está en Suiza por motivos de estudios.

Fruto de esta primera investigación, el juzgado ha conocido la existencia de otra menor con la que uno de los investigados, aunque no el cordobés, había contactado para hacerle la misma petición.

