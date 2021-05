Fernández Pino declara que Juana Martín "no tenía estructura empresarial" cuando recibió el dinero de Invercaria

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este miércoles una nueva sesión del juicio de la pieza separada de las irregularidades investigadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, perteneciente a la Junta de Andalucía, relativa al presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación detectado en los prestamos concedidos entre 2006 y 2011 a la diseñadora de moda flamenca Juana Martín, una causa dirigida contra la citada modista, el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el exdirector de promoción de la entidad Cristóbal Cantos, denunciante del caso; y Antonio Nieto, exdirector financiero.

Durante este miércoles ha comparecido como testigo la que fuera presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Córdoba María Fernández Pino, otrora investigada en las actuaciones, que giran en torno a un primer préstamo participativo de 120.000 euros de Invercaria a la sociedad Juana Martín Diseño; otro préstamo participativo de 50.000 euros para la posterior entidad Juana Martín Andalucía y sobre la inversión global de un máximo de 900.000 euros aprobada por Invercaria para la actividad en cuestión; en la que la sociedad Juana Martín Diseño se dedicaba a la confección de moda flamenca y la posterior entidad Juana Martín Andalucía a la apertura de tiendas de ropa en Andalucía y después fuera de la región.

Fernández Pino ha narrado cómo en torno a la decisión de la Junta de Andalucía de promocionar y apoyar la actividad de la diseñadora de moda cordobesa, celebró unas primeras reuniones con los acusados en este juicio Tomás Pérez-Sauquillo y Cristóbal Cantos, rememorando que fue mencionada la fórmula de los préstamos participativos pero sin recordar que se "hablase de crear una (sociedad) mercantil" en torno a Juana Martín.

En ese sentido, ha expuesto que la modista "no tenía ninguna estructura" empresarial para su actividad y "trabajaba sola", detallando que ya en 2005 se reunió con Cristóbal Cantos en nombre de Invercaria y con Juana Martín y entonces sí "se habló" tanto de los préstamos participativos como de la "constitución de una sociedad".

La creación de las sociedades

Empero, ha manifestado que aunque ella supo de la creación de la sociedad Juana Martín Diseño, no tuvo "participación" en ello ni tampoco conoció cómo ni cuando fue creada la entidad. Respecto a la sociedad Juana Martín Andalucía, en cuyo consejo de administración figuraron los acusados Pérez-Sauquillo y Antonio Nieto, ha asegurado que no supo de su creación. En cualquier caso, ha negado que se ofreciese para dirigir la sociedad que se crease para el mencionado proyecto de inversión y ha defendido que no recibió remuneración por su colaboración en el asunto.

Respecto al apoyo financiero de Invercaria a la actividad de Juana Martín, María Fernández Pino ha manifestado que sólo supo del primer préstamo participativo de 120.000 euros en enero de 2006, una cuantía que según ha insistido estaba destinada exclusivamente a la participación de la modista en la siguiente edición de la pasarela Cibeles de Madrid.

De este modo, ha asegurado que no tuvo participación en los mencionados préstamos participativos, alegando que ella se quitó "de enmedio" de este proyecto ya en 2006 y rememorando que en 2015 prestó declaración voluntariamente ante la Policía con la entrega de toda una serie de documentos que "dejados" en su vivienda por Juana Martín, que según ha narrado tenía "llaves" de su inmueble.

La marca

Respecto a la creación de la sociedad Juana Martín Andalucía entre la modista e Invercaria, con una aportación no dineraria de la diseñadora consistente en la marca Juana Martín Diseño, ha manifestado que en efecto, cuando fue ideado el proyecto no se barajó que la diseñadora colaborase con dinero. "Ella aportaba su nombre y su imagen", ha manifestado.

En ese marco, ha manifestado no saber "nada" del motivo por el cual en el acuerdo de socios entre la modista e Invercaria para la creación de la entidad Juana Martín Andalucía la marca aportada por la diseñadora figuraba en la parte dispositiva valorada tanto en 440.000 euros como en 390.000 euros.

Durante su comparecencia también ha habido menciones a la querella interpuesta en su contra por Juana Martín por calumnias e injurias a cuenta de publicaciones en las redes sociales, alegando Fernández Pino que ha sido "agredida dos veces" en la puerta de su hogar y que ha sufrido "presiones".