Condenado a dos años de cárcel por dejar tuerto a un joven al que disparó por incendiar la moto de un amigo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años de prisión a un joven reincidente, I.C., por dejar ciego de un ojo a otro hombre al descubrirle incendiando la moto de un amigo. La Fiscalía había solicitado diez años de cárcel por un delito grave de lesiones y una multa de tres meses a 12 euros el día por un delito de lesiones sobre otro joven, pero modificó sus conclusiones finales al aplicar las atenuantes de arrebato, reparación del daño -el procesado entregó 500 euros antes del juicio- y dilaciones en el procedimiento.

Los hechos que fueron enjuiciados este mes de enero ocurrieron en septiembre de 2020 y el procesado estaba acusado de un delito grave de lesiones sobre T.M. y otro leve de lesiones sobre M.A. En su escrito provisional, la Fiscalía solicitaba por el primer delito diez años de prisión y por el segundo, tres meses de multa a razón de 12 euros al día, además de la prohibición de comunicarse con T.M. durante 12 años y una indemnización para el mismo de 65.000 euros y 800 euros para M.A.

Por su parte, la acusación particular de T.M. aumentaba la pena en 12 años de prisión y 100.000 euros de indemnización. Sin embargo, la Fiscalía ha aplicado tres atenuantes (arrebato, reparación del daño y dilación del procedimiento), reduciendo así la pena a dos años por el delito de lesiones y dos meses de multa a razón de seis euros diarios por el delito leve de lesiones, modificación a la que se adhirió la acusación particular.

Según relata la sentencia, a la que ha accedido este periódico, las dos víctimas iban en moto por la calle Periodista José Luis Córdoba cuando T.M. vio que estaba el ciclomotor de un tercer joven con el que tenía “una enemistad manifiesta”. Fue entonces cuando ambos se dirigieron hacía el vehículo y le prendieron fuego.

El procesado, defendido por el letrado Marcos Santiago y amigo del propietario de la moto incendiada, se encontraba en su domicilio, desde donde vio los hechos. Según el magistrado, el condenado, “ofuscado, cogió una escopeta y les disparó”, impactando varios proyectiles tanto en el ojo, en la espalda y en el muslo de T.M., así como en la espalda de M.A.

A consecuencia de ello, y tras una operación, el primero presenta una ceguera del ojo derecho y una disminución del músculo del párpado del ojo izquierdo, habiendo sufrido 300 días de pérdida de calidad de vida grave y otros 287 de pérdida de calidad de vida moderada. Asimismo, M.A. necesitó diez días de curación por las heridas de los perdigones.

Por tanto, el tribunal ha condenado a I.C. a dos años de cárcel por un delito de lesiones, la prohibición de comunicarse con T.M. durante 12 años y de aproximarse a él a menos de 500 metros, y a dos meses de multa a razón de seis euros diarios por un delito leve de lesiones sobre M.A.

Asimismo, deberá indemnizar al primero con 75.000 euros y al segundo, con 800 euros. Anteriormente, el procesado ha sido condenado por un delito de robo con violencia y por otro de lesiones.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!