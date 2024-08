Condenada por escupir e insultar a un policía tras negarse a usar mascarilla en una exposición

El Juzgado de lo Penal número 4 ha condenado a seis meses de prisión a una mujer después de que haya quedado demostrado que escupió a un agente de la Policía Nacional, sobre quien también se abalanzó, durante un altercado provocado por la negativa de la procesada a usar mascarilla durante una visita a una exposición.

Según la sentencia, sobre las 18:45 del 3 de enero de 2022, esta mujer y su madre acudieron a ver la muestra de Harry Potter que en aquel momento se celebraba en el Palacio de Congresos de la calle Torrijos. En un momento del recorrido de la exposición, el personal de la organización se dirigió a la condenada para recordarle la obligatoriedad de llevar mascarilla. Ella y su madre le indicaron que la primera estaba exenta de llevarla debido a una minusvalía, mostrando el carnet que alegaba dicha discapacidad.

Tras examinar la documentación, el personal de la organización consideró que no era suficiente para eximir a la condenada del uso de la mascarilla, surgiendo una discusión entre las partes que fue subiendo de tono, comenzando la procesada a ponerse muy nerviosa y alterada. El incidente motivó que se personara en el Palacio de Congresos una dotación de la Policía Nacional. Los agentes analizaron la documentación y compartieron los argumentos expuestos por el organizador de la exposición, momento en que la condenada comenzó a gritar e insultar a los agentes de forma agresiva, no deponiendo de su actitud pese a las indicaciones de los agentes.

Por el contrario, la condenada llegó a escupir en la cara a uno de los policías y a abalanzarse sobre el mismo con la finalidad de agredirle. La joven tiene diagnosticada un trastorno de conducta con discapacidad intelectiva leve que al tiempo de los hechos originó una alteración parcial de su capacidad volitiva no intelectiva.

La acusación pedía para la condenada un año de prisión por el delito de atentado a los agentes de la autoridad, pero la magistrada ha rebajado la pena a los seis meses de cárcel tras la aplicación de una atenuante. Además, su madre, a quien se le pedía cuatro meses de prisión por un delito de resistencia a los agentes de la autoridad, ha sido absuelta, ya que no ha quedado acreditada su participación en los hechos que se enjuician. Ambas han sido defendidas por el letrado Marcos Santiago.

