Absuelven a dos acusados de un grave apuñalamiento ante las declaraciones contradictorias durante el juicio

La Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a dos hombres, acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa, debido al cúmulo de declaraciones contradictorias y de versiones parciales de los hechos que se escucharon durante la vista oral. Los hechos se remontan a noviembre de 2018 y se produjeron en la discoteca Platinium, ubicada en la calle Alfonso III. La víctima recibió hasta cuatro puñaladas en zonas vitales que, de no haber sido por la asistencia médica inmediata, le habrían provocado la muerte.

Según la sentencia a la que ha accedido este medio, el tribunal ha manifestado la dificultad para establecer “un engarce lógico de lo sucedido”, ya que, en el juicio, “la mayor parte de los testigos, incluido el perjudicado, dieron versiones parciales de lo sucedido, bien por no recordar los hechos debido al tiempo transcurrido o bien por perjudicar sus propios intereses”.

Aunque no se ha podido averiguar al autor o autores de este grave apuñalamiento, el tribunal ha dado por probado que a las 5:45 del 1 de noviembre de 2018, en dicha discoteca se encontraban los procesados, la víctima, su novia y otra pareja. Por los motivos que no han quedado esclarecidos, se inició una discusión entre los acusados y esta última pareja que desembocó en una agresión inicial, consistente en un golpe en la cabeza con un vaso o una botella hacia otra tercera persona, al que le propinaron dos navajazos cuando trató de cubrirse. Otra segunda víctima, herida con cuatro puñaladas y objeto de este juicio, abandonó el lugar y fue a una parada del autobús, pero se desplomó debido a las heridas.

Tras la vista oral y las pruebas practicas, el tribunal ha determinado que los dos procesados deben ser absueltos, ya que ninguna prueba ha resultado concluyente. Una de las absoluciones sí ha quedado más clara, a ojos del tribunal, ya que ningún testigo implicó directamente a uno de los acusados en el transcurso de la agresión dado que, incluso, la única finalidad de su participación fue la de separar a la víctima y al segundo procesado.

Además, varios testigos pretendieron imputar el apuñalamiento a una tercera persona que no ha sido identificada, por lo que la Audiencia Provincial ha optado por absolver a los acusados.

