Un socavón de un metro de profundidad obliga a cortar el tráfico en una calle de El Brillante

Un socavón de un metro de profundidad en una calle de El Brillante ha obligado a la Policía Local ha cortar el tráfico en esta vía.

Este jueves, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) ha acudido hasta la calle en cuestión, Académico Gálvez Calzado, para señalizar el socavón mediante la colocación de vallas. Además, Policía Local ha cortado el tráfico rodado ya que el socavón afecta a parte de la carretera.

A pesar de ello, la Policía Local sí permite caminar por la acera de esta calle. Por el momento se desconocen los motivos que han originado el hoyo.

Por otro lado, el SEIS ha sofocado durante esta madrugada varios incendios en la Avenida de Cádiz.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!