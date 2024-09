La misteriosa desaparición de Antonio: seis días desde que salió de Málaga con su coche y ni una pista de su paradero

El pasado 4 de septiembre, Antonio López Rico salió de una obra en Málaga en la que trabajaba. Le dijo a sus compañeros que se iba a Almedinilla, en la provincia de Córdoba, a cortar unas placas de anclaje que hacían falta. Allí, este vecino de Priego de Córdoba tiene un taller, en el que trabaja casi a diario. Desde hacía semanas, iba y venía a Málaga, a la obra, desde Priego de Córdoba. Por lo que ese viaje de regreso a Almedinilla era de lo más normal. Antonio se despidió de sus compañeros como siempre. Nadie notó nada raro. Se subió en su furgoneta, arrancó y se marchó.

Han pasado seis días, y nada se sabe del paradero de Antonio. Tampoco del de su coche, un vehículo Opel Combo de color blanco, con matrícula 2966JCX. Entre las 12:30 y las 13:00 de aquel 4 de septiembre fue la última vez que se supo algo de Antonio. Desde esa hora, su teléfono móvil está apagado.

Al día siguiente había quedado con su hijo, Pablo. Por la noche “le escribí un whatsapp y vi que no le entró. Lo llamé y estaba apagado”, asegura. Era tarde “y di por hecho que estaba durmiendo”. Antonio madrugaba mucho para acudir cada mañana a trabajar a Málaga desde Córdoba.

Al día siguiente no fue Antonio quien llamó a su hijo, sino la pareja de su padre. “Me dijo que no lo localizaba”, que estaba muy preocupada, que su teléfono no tenía señal. Pensó que lo mismo se había quedado en Málaga a dormir, pero les extrañó que no les hubiera dicho nada. Llamaron a la obra y le dijeron que el día 4 lo vieron marcharse camino de Almedinilla. Y nada más. La familia acudió rápidamente al cuartel de la Guardia Civil de Priego de Córdoba, donde pusieron la primera noticia. La Guardia Civil derivó el caso a la Policía Nacional de Málaga, que es quien lo investiga.

La familia reclamó al juez de guardia en Málaga que les diera acceso a las llamadas, ubicación y mensajes de Antonio, para intentar saber algo más, para disponer de alguna pista, para comprender si es que podían su desaparición. Pero el magistrado no ha atendido su petición, amparándose en el derecho a la intimidad del propio Antonio. “Pero es que ya han pasado seis días y no tenemos noticias de nada”, lamenta su hijo Pablo.

La familia ha buscado a Antonio en todas las gasolineras donde paraba, en sus bares o restaurantes favoritos, en Nerja, donde sueña con retirarse, en su playa de siempre, en los parkings que frecuentaba, ha llamado a sus amigos, a sus conocidos. Y nada. Ha distribuido carteles con su imagen por Málaga y por redes sociales, a través de la asociación SOS Desaparecidos. También han revisado sus cuentas bancarias, donde no hay ningún movimiento desde antes de su desaparición.

La angustia aumenta con las horas. Al igual que el misterio. ¿Dónde está Antonio? ¿Y su furgoneta? ¿Qué pasó a partir de las 12:30 del 4 de septiembre?

La familia ha hecho un llamamiento para que cualquier persona que tenga una pista la comunique. Los teléfonos de contacto que ha facilitado la asociación SOS Desaparecidos son 649 / 952 957 y 644 / 712806. De la misma manera se ha facilitado el siguiente correo electrónico: info@sosdesaparecidos.es.