La investigación apunta a que el incendio de Las Moreras fue por causa accidental

La investigación del incendio ocurrido en el Patio Poeta Luis Rosales, en la barriada de Las Moreras, y que acabó con la vida de una mujer de 60 años y su nieta de 18 apunta a una causa accidental.

Según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas a la investigación, la inspección ocular de la vivienda sitúa el origen del fuego en una regleta. Este aparato habría prendido, incendiando una estufa de aceite, de manera que las llamas se propagaron por la casa de forma rápida e intensa. De hecho, según las fuentes consultadas, las dos víctimas no estaban en la habitación donde se inició el fuego, sino en otra, al fondo de la vivienda, pero quedaron atrapadas por las llamas.

La inspección ocular de la vivienda indica que ambas pudieron morir por las heridas que les causó el fuego, si bien la autopsia tendrá que determinar si su muerte pudo ser por inhalación de humo.

En cualquier caso, la Policía Nacional daría por cerrado el caso, con las pesquisas apuntando a una muerte accidental.

El suceso se produjo sobre las 4:30 del pasado viernes 25 de noviembre en el Patio Poeta Luis Rosales, en la barriada de Las Moreras. Fueron los vecinos los que alertaron a los servicios de emergencias cuando comenzaron a oler a quemado y vieron el humo que salía de la vivienda.

El siniestro ha causado una enorme conmoción en la barriada. Muchos vecinos han relatado a este periódico la angustia de las horas en las que los bomberos trataron de apagar el fuego y cuando se comprobó que abuela y nieta habían fallecido.

