Evacuadas dos mujeres a Reina Sofía tras un accidente entre un bus de Aucorsa y otro vehículo

Dos mujeres han resultado heridas y han tenido que ser evacuadas al Hospital Reina Sofía de Córdoba tras un accidente entre una autobús de la empresa municipal de transporte, Aucorsa. y otro vehículo.

Según han informado a este periódico fuentes del Servicio de Emergencias 112, el accidente ha tenido lugar sobre las 14:00 en la avenida República Argentina, a la altura de una parada de autobús.

Contra el bus público habría chocado otro vehículo y dos viajeras del autobús habrían resultado heridas. Según los servicios sanitarios que han asistido al lugar del accidente, se trata de una mujer de 70 años y otra de 62 años, ambas trasladadas al hospital.

La Policía Local también habría acudido al lugar y advertía al 112 de dos personas heridas tras el accidente.

