Detenido por estafas ofreciendo aceite de oliva y vehículos a precio por debajo del mercado

La Guardia Civil ha detenido un hombre por realizar presuntamente diversas estafas ofertando a través de una red social aceite de oliva y vehículos a un precio por debajo del de mercado. Se han detectado víctimas de hasta 15 estafas en Córdoba y en otras ocho provincias del país.

Según ha informado el Instituto Armado, los agentes acusan de estos delitos a un joven de 21 años que fue detenido en Villena (Alicante). Habría estafado unos 2.800 euros en la venta de aceite de oliva y vehículos, que ofrecía a un precio que llamaba la atención de los compradores.

A finales del mes de septiembre, la Guardia Civil de Villena recibió información sobre la comisión de un delito de estafa en la localidad de Santa Pola y cuyo autor tenía establecido su domicilio en Villena. Tras revisar la información, los agentes del Área de Atención al Ciudadano descubrieron que este hecho delictivo no era aislado, por lo que iniciaron la operación Getsemani para esclarecer los hechos.

A través de una conocida red social, el presunto autor supuestamente ofertaba productos a un precio muy por debajo del que se encuentra en el mercado. Tras contactar con las víctimas, a través de una identidad falsa facilitaba una serie de datos a los interesados para realizar el cobro del dinero y, una vez recibido, desaparecía sin enviar ningún producto.

En una primera fase, los investigadores analizaron hechos similares ocurridos en diferentes provincias de la península, puesto que las víctimas residen en Alicante, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, La Rioja, Toledo, Jaén y Sevilla.

Además, descubrieron que 12 de los acuerdos comerciales realizados por el supuesto estafador eran de venta de aceite. El sospechoso también realizó otros tres acuerdos, con similar modus operandi, ofertando vehículos tipo ciclomotor y quad. En total, 15 hechos por los que recibió un total de 2.856 euros.

Conforme avanzaron las investigaciones, los agentes averiguaron la titularidad de las cuentas usadas para el cobro del dinero, así como la del teléfono usado para la recepción de cantidades económicas mediante Bizum y consiguieron identificar al supuesto autor.

Finalmente, a finales de noviembre, los agentes explotaron la operación, localizaron al sospechoso y procedieron a su detención. Se trataba de un joven de 21 años y vecino de Villena. El detenido, a quien se le imputan 15 delitos de estafa, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Villena, quien decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!