Buscan al autor del incendio que ha quemado una furgoneta tras un intento previo

El domingo 18 de septiembre, la furgoneta del Supermercado Córdoba -con cerca de 70 años de vida en el Campo de la Verdad-, sufrió un intento de incendio. Un vecino observó cómo un individuo llegaba a la altura del vehículo, prendía fuego a un paquete con papeles y lo arrojaba bajo la furgoneta. El aviso y la rápida actuación del vecino hizo que el incendio no fuera a mayores. Una semana después, en la madrugada de este pasado domingo al lunes, otro intento de incendiar la furgoneta del supermercado sí ha surtido efecto y ha calcinado el vehículo. Y todo hace pensar que, de nuevo, ha sido un incendio intencionado, con el mismo 'modus operandi'.

Quien relata lo ocurrido a Cordópolis es Rafael Córdoba, dueño del supermercado y de la furgoneta. Era la 1:00 de la madrugada del lunes cuando le avisaron de que la furgoneta, a las puertas de su establecimiento y su vivienda, estaba ardiendo. Los bomberos fueron requeridos para actuar y varias patrullas de la Policía Local se personaron también en el lugar, donde numerosos vecinos acudieron alarmados.

Cuenta Rafael que se han hallado los mismos elementos -“una caja, con papeles y líquido acelerante”-, que la semana anterior fueron arrojados bajo la furgoneta prendido ya el fuego, pero fue apagado por un vecino. “Esta es la segunda vez. Y la ha destrozado”, dice mientras explica que la Policía Científica ya se ha hecho cargo del asunto y se investigan los hechos para poder dar con el presunto autor.

El propietario tiene sus “sospechas, porque no puedo decir que al 100%, pero sí al 99%”, de quien pudiera ser el incendiario, información que ha detallado a la Policía, después de interponer la denuncia correspondiente, a la que ha tenido acceso este medio.

Precisamente, cuando llegó sobre las 4:00 de formalizar la denuncia en comisaría, Rafael se encontró con varios vecinos esperándole de madrugada para ofrecerle sus vehículos para ir con él y recoger la mercancía de Mercacórdoba para su negocio. “Es un detalle que para mí es muy importante”, dice emocionado, recordando el ofrecimiento tras el suceso vivido.

Afortunadamente, este lunes el supermercado ha podido levantar la persiana como de costumbre. Y mientras, Rafael y su familia esperan que la Policía pueda dar pronto con el presunto autor del incendio.

