Voluntarios celebran el Día de Andalucía plantando 200 árboles alrededor del Arroyo Bejarano

Cerca de 100 adultos y niños han elegido el Día de Andalucía para reforestar el entorno del Arroyo del Bejarano en una de las actividades señeras de Acción Ecologista Guadalquivir que lleva realizando 27 años.

Durante la jornada, tal y como ha informado el responsable de la organización ecologista, Bartolomé Olivares, se han plantado y se han apadrinado 200 árboles. A través de este apadrinamiento, cada especie cuenta con un geolocalizador asociado a través del cual la persona que la ha plantado puede realizarle un seguimiento mensual.

La actividad ha comenzado a las 10:30, hora en la que todos los voluntarios han realizado una ruta senderista desde el busto de Virgen Santa María de Trassierra hasta el Arroyo Bejarano, que ha concluido con un desayuno molinero. Después ha comenzado la plantación de las semillas, terminando la jornada con una actuación del grupo Chipon Teatro.

El Arroyo del Bejarano fue declarado como Reserva Natural Fluvial (RNF), por acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, y catalogado como río de baja montaña mediterránea silícea con estado ecológico muy bueno. Forma parte de las 135 RNF recogidas a nivel nacional, en virtud del artículo 25 de la Ley de Plan Hidrológico Nacional, de las cuales siete pertenecen a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Las zonas declaradas Reserva Natural Fluvial se crean con la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!