La Universidad ayuda a despejar la x (y las dudas) a miles de jóvenes sobre qué grado estudiar

Hay quienes llegan a primero de Bachiller con las ideas muy claras y sabiendo qué carrera quieren estudiar, como Amara, que reconoce que desde pequeña tenía muy claro que estudiaría Historia. No le ha ocurrido lo mismo a su amiga Samara, que se ha dado cuenta de que estudiar Medicina, quizás, no iba a ser lo suyo, por aquello del “pánico” que sufre a las agujas. Así que, dentro de tres años se visualiza estudiando el doble grado de Derecho y Administración de Empresas.

Ellas son dos de los cerca de 300 alumnos que este martes han acudido a la primera jornada de la feria de orientación vocacional universitaria OrientaUCO 2024, destinada a estudiantes de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria venidos de toda la provincia. La cita está organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba (UCO) junto a la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía.

Durante esta mañana, cerca de 600 alumnos han tenido la oportunidad de conocer de primera mano qué les ofrece la UCO no solo en cuanto a su oferta académica, sino también otros servicios como idiomas, deportes, igualdad e inclusión, voluntariado, etc. Este año, como novedad, la cita se alarga un día más para dar cabida a los 25 centros educativos de toda Córdoba y sus más de 1.200 estudiantes.

Para el rector de la UCO, Manuel Torralbo, OrientaUCO supone abrir las puertas a los futuros universitarios para que conozcan una entidad académica que, además de formación, ofrece también “inclusión e igualdad”. Los grados más demandados suelen ser los de Ciencias de la Salud, aunque el rector ha señalado que todos los que oferta la universidad acaban teniendo “un grado de ocupación importante, ya que no solo hacemos transferencias en Química, Ingeniería o Veterinaria, sino también en Educación, Historia o Arqueología”.

La feria se estructura en tres momentos: mientras un grupo de estudiantes recibe una charla general sobre los diferentes grados y titulaciones de la UCO, otro está visitando los estands informativos y un tercero está en los talleres que para tal fin han ideado el profesorado de la UCO. Los centros han preparado una completa oferta de más de 25 talleres y actividades prácticas y lúdicas, entre las que destacan Los insectos de tu jardín, ¿Nos están vigilando? Lo que se ve desde el espacio, El Metaverso aplicado a la representación geométrica de los elementos 3D del espacio mediante la Realidad Virtual, Los alimentos como nunca los habías visto: la ingeniería que hay detrás; Ironwoman vs. Yellowingmonster, Por 13 razones un tractor es mejor que un coche, Un día con Plutarco, Un viaggio in Italia e nell’italiano, Stranger than Fiction? Relaciones entre realidad y literatura, Ver para leer, Hágase la luz, Extracción del ADN de la naranja, Energía Verde: la energía del futuro. Taller básico de reanimación cardiopulmonar, Taller de Debate y pensamiento crítico, Ingeniería y superhéroes, Taller de aplicaciones informáticas o Concurso, ¿y ahora qué?, entre otros.

Durante este martes, el rector ha recorrido todos los estands de la feria, acompañado del vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz Gallarte, la jefa del Servicio de Orientación Educativa de la Delegación de Desarrollo Educativa, Inmaculada Nieto, y equipos de dirección de todas las facultades y escuelas que la integran. Según esta profesional, OrientaUCO supone “el primer contacto” de los estudiantes de Secundaria con la Universidad y llegan a la feria con las “tareas hechas”. “Queremos que vengan preparados y con dudas para que todo sea interactivo. La decisión a tomar es muy difícil porque estamos hablando de su futuro y muchos no saben qué elegir, así que esta feria le sirve para descubrir sus intereses”, asegura Nieto.

En ese amplio abanico de carreras que pueden cursarse en la UCO, los estudiantes también se acercan a las similitudes o diferencias que puede haber entre las mismas. En ese sentido, Amara destaca que, en el caso de no obtener la nota deseada en la Pevau para estudiar un grado determinado, OrientaUCO “te permite conocer” aquellos que están relacionados “y son muy parecidos”.