UGT propondrá un aumento de los días de jornada intensiva en la construcción de Córdoba

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba, ante el inicio el próximo lunes 20 de junio de la jornada intensiva en el sector de la construcción de Córdoba hasta el próximo 2 de septiembre, ha anunciado este viernes que propondrá “un aumento de los días de jornada intensiva en el sector de la construcción en la negociación del próximo convenio, ya que el vigente cumple a finales de este año”.

De esta forma, según ha informado el sindicato en una nota, pretende “hacer frente más días a las altas temperaturas, que cada vez llegan antes a nuestra provincia”, que ya ha sufrido dos olas de calor, una a finales del pasado mayo y otra en los últimos días del presente junio, y sin embargo, según han señalado desde FICA UGT Córdoba, la jornada intensiva reducida de siete horas continuadas de trabajo en la construccion no ha comenzado aún.

Para explicar esta modificación a los trabajadores, el secretario de Acción Sindical y el responsable de Salud Laboral de FICA UGT Córdoba, Antonio Lopera y Francisco Muñoz, respectivamente, han repartido, entre los trabajadores en obras que se ejecutan en Córdoba, octavillas con el calendario laboral y con información para la prevención de mareos y golpes de calor.

Lopera ha señalado que “hablamos de una jornada intensiva reducida, es decir, que no solo es que sea continuada, es que durante este período se trabajan siete horas en lugar de ocho”. No obstante, el representante sindical ha aclarado que “no es algo que nos regalen, sino que es posible gracias a la adaptación del cómputo anual de horas de trabajo que marca el convenio estatal, que supone sacrificar otros posibles puentes o jornadas no laborales”.

Debido a la llegada cada vez más temprana del calor, el sindicalista ha apuntado que “para el próximo convenio vamos a intentar ampliar esta jornada intensiva, aunque sean de ocho horas en algunos días, porque tenemos una horas anuales que hay que cumplir, pero que se corte por la tarde para evitar al máximo la exposición a las altas temperaturas”.

Entre otros avances, el sindicalista ha resaltado que el recién aprobado convenio estatal incluye “otras mejoras, a raíz de la reforma laboral, como la eliminación del contrato fijo de obra, que pasa a ser indefinido adscrito a una obra, lo que supone que cuando el trabajador finaliza su labor en una obra el empresario está obligado a colocarlo en otra, incluso a darle formación”.

Finalmente, Muñoz ha trasladado a los trabajadores una petición para que “denuncien en el sindicato cualquier incumplimiento en esta materia, para trasladarlo a la Inspección de Trabajo, ya que estamos hablando de la salud y de la vida de las personas”.