UGT amenaza con una huelga en el metal en Córdoba “si la patronal no recula”

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en Córdoba (UGT-FICA Córdoba), ha anunciado este lunes movilizaciones en el sector del metal, en el que este sindicato ostenta más del 60% de la representatividad en la provincia. Los motivos, indicó el secretario general de UGT-FICA en Córdoba, Pedro Téllez, son varios, aunque destacó que “la Federación de Asociaciones Empresariales del Metal de Córdoba (FEMECO) ha actuado en la última de forma distinta a la de las anteriores reuniones, intentando introducir nuevas líneas de negociación que poco o nada tienen que ver con las propuestas iniciales que en su día se establecieron, hace ya seis meses, produciendo un enorme malestar, al no ser de recibo que, tras seis meses de negociación y siete reuniones, de repente se quiera cambiar la base de dicha negociación”.

Téllez denunció “una estrategia por cercanía de las elecciones generales, en las que esperan un resultado electoral que sea más cercano a sus pretensiones, ya que miembros de CECO y la CEO han manifestado últimamente que hay que derogar la reforma laboral, lo cual podría afectar a los intereses de los aproximadamente 20.000 trabajadores y trabajadoras del sector y a las premisas en la negociación del convenio”.

El secretario de UGT-FICA Córdoba destacó la relevancia de este sector en la provincia, “con un alto nivel de exportaciones, y con especial incidencia e interés en sectores como el joyero”. Asimismo, anunció la celebración de un SERCLA el próximo jueves día 6 de julio, así como una concentración a las puertas de CECO el próximo viernes con los objetivos de llevar a cabo una primera protesta ante la patronal y explicar a los trabajadores y trabajadoras del sector en qué situación se encuentran las negociaciones y por qué, no descartando en un futuro “un otoño caliente y tormentoso con la posibilidad de convocar una huelga si no hay una reconsideración por parte de FEMECO”.

El secretario de Acción Sindical de UGT-FICA, Antonio Lopera, mostró su “total disconformidad con la postura de la patronal FEMECO y sus actuaciones en los dos últimos encuentros, cuando ya en reuniones anteriores parecía posible que pudiera materializarse un acuerdo”. Lopera señaló que, desde la patronal, “se han ido introduciendo nuevos temas que no existían en un principio y que han ocasionado la ruptura de las negociaciones. Las propuestas realizadas por FEMECO que han provocado el distanciamiento son la inclusión de una nueva categoría para todo el sector joyero con un salario de referencia basado en el SMI, y el cambio sorprendente de su propuesta no aceptando los incrementos salariales que marca el AENC, que ya fueron aceptados con anterioridad, como así está reflejado en las actas correspondientes”. Otro de los puntos destacado en “el desacuerdo por Lopera sería el del plus de la turnicidad, que la patronal, en estos momentos, no estaría dispuesta a aceptar cuando en conversaciones anteriores sí habían aceptado este pago por turnos rotativos”

Ante todas estas circunstancias, señaló Antonio Lopera, que insistió en que todo esto está reflejado en las actas de las distintas reuniones mantenidas con la patronal, insistió en que “desde UGT-FICA Córdoba, anunciamos movilizaciones y concentraciones para explicarle a todas las personas trabajadoras los motivos y el porqué de la ruptura de las negociaciones, iniciando las mismas con una concentración que tendrá lugar en las puertas de CECO el viernes día 7 de Julio del 2023 ha las 10.00 de la mañana”. El secretario de Acción Sindical de UGT-FICA advirtió que “esto supondrá el inicio de un proceso de movilizaciones que puede terminar con una convocatoria de huelga del sector en la provincia de Córdoba, siempre que la patronal se mantenga es estas últimas pretensiones”.

Desde UGT-FICA anunciaron, asimismo, la posible firma mañana de un preacuerdo de convenio en el sector del aceite en la provincia, donde este sindicato ostentaría más del 65 por ciento de representatividad, y el próximo acuerdo en el sector de la madera, con una representatividad mayor al 70 por ciento en la provincia de Córdoba.