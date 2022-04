La UCO recomienda seguir usando mascarilla en “instalaciones universitarias de uso compartido”

La Universidad de Córdoba y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) han emitido una circular en sus centros en la que trasladan el cambio de normativa estatal sobre la no obligatoriedad de llevar mascarilla en espacio interiores y, junto a ello, especifican las recomendaciones de su Grupo de Trabajo sobre Prevención de Riesgos Laborales para, al menos, hasta la finalización del actual curso 2021/22.

Así, aunque no es obligatorio llevar el tapabocas, en esta circular de la UCO -a la que ha tenido acceso este periódico-, sí se recomienda “seguir utilizando la mascarilla en espacios interiores de instalaciones universitarias de uso compartido (aulas, laborator ios, talleres, salas de reuniones, salones para actos académicos, etc.), especialmente cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad sanitaria y la ventilación adecuada”.

Igualmente, se pide que se sigan “manteniendo los protocolos de ventilación de locales y dependencias interiores”, así como proseguir con la recomendación de higiene de manos.