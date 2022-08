Y tras la tormenta, el bochorno: Córdoba sufre la noche más tórrida del verano

Tormenta, rayos, truenos, centellas, barro y bochorno. La noche y la madrugada en Córdoba ha tenido casi todos los perejiles del verano en poco tiempo. Tanto que incluso el observatorio principal que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el Aeropuerto de Córdoba ha marcado la temperatura mínima más alta de todo el año, superior incluso a la de aquella histórica madrugada del mes de julio en la que fue imposible dormir. Eso sí, el efecto isla de calor ha sido de menor intensidad en el interior de la ciudad.

La nubosidad y la humedad asociada a las escasas lluvias ha hecho que la temperatura no descendiera y que el ambiente no se enfriara durante la madrugada. La temperatura mínima de la madrugada de este sábado ha sido de 25,6 ºC, dos décimas más que la del 24 de julio. La mínima se ha alcanzado a las 3:00 de la madrugada. Eso ha provocado que incluso antes del amanecer la sensación fuese la de bochorno. Con las primeras luces, incluso, han regresado las tormentas, con más ruido que nueces, ya que no han dejado precipitación alguna observable en el Aeropuerto de Córdoba. Eso sí, una pequeña pátina de barro ha manchado la ciudad.

En esta ocasión, las mínimas más altas de la provincia se han registrado en el Valle del Guadalquivir, donde no se ha bajado de los 24,5 ºC en toda la noche. En el resto de la provincia, con menos nubosidad y sin el encajonamiento de las nubes de calima en el valle, las mínimas se han ido a los 21 ºC, como ha sido el caso de Doña Mencía.

Para este sábado, la Aemet prevé en la provincia de Córdoba cielos nubosos, con probabilidad de chubascos que pueden ir acompañados de tormentas, rachas de viento localmente muy fuertes y algunas gotas de barro con calimas ligeras. Las temperaturas mínimas irán en ascenso; máximas en descenso en el norte de la provincia y sin cambios en el resto. Vientos de dirección variable, con predominio de la componente oeste.