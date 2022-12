Dos tercios de los municipios cordobeses desarrollan proyectos de memoria histórica

Dos tercios de los 77 ayuntamientos de la provincia de Córdoba han venido desarrollando proyectos de memoria histórica en el actual mandato municipal. En concreto, son 52 las localidades que han presentado proyectos y se han beneficiado de la convocatoria de subvenciones de la Delegación de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba, lo que supone el 67% del total de ayuntamientos de la provincia.

Los ayuntamientos han presentado sus proyectos en la convocatoria de subvenciones correspondientes a 2020, 2021 y 2022. Para estas convocatorias, la Delegación de Memoria Democrática había destinado un presupuesto 200.000 euros para cada uno de los dos primeros ejercicios y 215.000 euros en el último. El objetivo de la oficina creada por la institución provincial para atender a los ayuntamientos en materia de memoria histórica era canalizar las demandas de los consistorios que, por sí mismos, no cuentan con presupuesto y medios propios para ello, exponen fuentes del gobierno provincial a este periódico.

Entre los trabajos sobre memoria histórica que los ayuntamientos han presentado a estas subvenciones, se encuentra la localización de fosas, cuyos trabajos han podido proseguir después con ayudas de la institución provincial o de la FEMP, además de trabajos de investigación, documentales y publicaciones editoriales -como Guardianas de la Memoria en Benamejí o No olvidaré en Almodóvar del Río-.

Asimismo, se ha proyectado o ejecutado la colocación de símbolos de memoria como monolitos o esculturas, fundamentalmente en cementerios donde se ubican las fosas comunes, como el caso de Hinojosa del Duque, Cabra, Castro del Río, Nueva Carteya, Palma del Río, Doña Mencía o Villaralto. También se han erigido símbolos de memoria en lugares emblemáticos, como la zona de la famosa foto del miliciano de Robert Capa en Espejo, o en plazas y espacios del municipio, como en Fuente Carreteros.

Las subvenciones otorgadas a los ayuntamientos en este ámbito también han servido para señalizar rutas memorialistas como Cerro Cohete en Hinojosa del Duque. Esta convocatoria de ayuda también han permitido la localización del refugio antiaéreo en Añora. Y también han posibilitado la ejecución de proyectos originales como una publicación sobre cocina en Nueva Carteya durante la Guerra Civil, un certamen juvenil de creación sobre memoria democrática en Lucena o la visita con audioguías y pantallas interactivas en el refugio antiaéreo de El Viso.

La Delegación de Memoria Democrática está pendiente de cerrar el presupuesto para una nueva convocatoria en 2023 que rondará el montante de años anteriores.

