Estos son todos los candidatos para el 23J en la provincia de Córdoba

A primera hora de este miércoles, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el listado completo de candidaturas y miembros de las mismas que concurrirán por la provincia de Córdoba a las elecciones generales del 23 de julio. Son las siguientes:

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Luis Planas Puchades.

2. Rafaela Crespín Rubio.

3. Alberto Mayoral de Lamo.

4. Esperanza Caro de la Barrera Martín.

5. Pedro de la Fuente Serrano.

6. María del Pilar Algar Campos.

Suplentes:

1. Francisco de Paula Algar Torres.

2. Gema Elena González Nevado.

3. Andrés Morales Vázquez.

4. Sara María Ortega Ureña.

FRENTE OBRERO (FO)

1. Antonio José Muñoz Muñoz.

2. Fernando David Muñoz Mohedano.

3. Antonio José Romero León.

4. Isabel Dekiouk Cuesta.

5. María Carmen Santana Hidalgo.

6. María Sánchez Ruiz.

PARTIDO POPULAR (PP)

1. María Isabel Prieto Serrano.

2. Bartolomé Madrid Olmo.

3. María de la O Redondo Calvillo.

4. María Antonia Aguilar Ríder.

5. Javier Villafranca Muñoz (Independiente).

6. Ángel Manuel López Vílchez.

Suplentes:

1. Antonio Cabrera Vázquez.

2. María Teófila Sedano Mateo.

3. Francisco Javier López López.

ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)

1. Carmen María Valderrama Crespo.

2. Rafael de Troya Bononato.

3. María del Mar Díaz Polonio.

4. Pablo José Verde Martínez.

5. Andrea Garrido Hidalgo.

6. Antonio Jurado Checa.

Suplentes:

1. Antonia José Poyato Luna.

2. Rafael López García.

3. Eva María Fernández Tena.

4. Francisco Jurado Millán.

5. Lorena Garrido Hidalgo.

6. Óscar Jesús Pérez Marcos.

VOX (VOX)

1. José Ramírez del Río.

2. Paula de los Ángeles Badanelli Berriozábal.

3. Luis Ignacio Delgado Barquero.

4. María Isabel Pérez Sillero.

5. Francisco Antonio Cabello Mohedano.

6. María Francisca de Prado López.

Suplentes:

1. José Tuñón Guijosa.

2. María Francisca Osuna Moliz.

3. José Antonio Fresco Baena.

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. Roberto Guijarro López.

2. Laura María Gálvez Carmona.

3. Adrián García Barbarroja.

4. Ana Isabel Bastida Burgos.

5. Carlos Muñoz Sanz.

6. María Jesús Martín Mayer.

Suplentes:

1. Lucas Javier Barreiro Mesa.

SUMAR ANDALUCÍA (SUMAR)

1. Enrique Fernando Santiago Romero.

2. María Teresa Pérez Díaz.

3. Lorenzo Aguilar Tabernero.

4. Ana Isabel Ramos Rodríguez.

5. Rocío Cruz Gómez.

6. Ramón Fernández Barba.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

1. Patricia María García Carmona.

2. Manuel de Toro Costa.

3. María José Pérez Andreo.

4. José Andrés de la Rosa Moreno.

5. Sacramento Peña Espejo.

6. Nicolás Buffoni García.

Suplentes:

1. Lidia Gómez Segura.

2. Daniel Alcalde Liévana.

3. Desireé Urbano Gómez.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

1. Violeta Tercedor López.

2. María del Carmen Rodríguez de la Haba.

3. Juan Carlos Domínguez Martín.

4. Aníbal Lara Moslero.

5. Antonia Fernández Jurado.

6. Antonio Franco Gutiérrez.

Suplentes:

1. Lucía Requena Perea.

2. José Manuel Romero Tortolero.

3. Marina Petra Márquez Muñoz.

4. Francisco José Muñoz Ruiz.

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

1. Beatriz García-Consuegra Romero.

2. Joaquín Malo de Molina Fernández de Córdova.

3. Carolina García de Consuegra Romero.

4. Modesto Berná Berná.

5. María del Pilar Ruiz Nosea.

6. José Juan Gerada Sánchez.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. María de los Ángeles Luna Morales.

Suplente 1: José González Arenas.

Suplente 2: Francisca Alamillo Haro.

2. Alfonso Muñoz Cuenca.

Suplente 1: Francisca Araceli Carmona Alcántara.

Suplente 2: Rafael Ángel Moreno Reyes.

3. Carmen Lara Estepa.

Suplente 1: Juan Manuel Poyato Cuenca.

Suplente 2: María Fermina Muñoz Bermúdez.

PARTIDO POPULAR (PP)

1. Fernando Priego Chacón.

Suplente 1: María Auxiliadora Moreno Rueda.

Suplente 2: Jesús David Osuna Fernández.

2. Cristina Casanueva Jiménez.

Suplente 1: Carlos Urbano de Luna.

Suplente 2: Serafina Sara Gómez Magdaleno.

3. Lorena Guerra Sánchez.

Suplente 1: María del Pilar Bartolomé Hernández.

Suplente 2: Juan González Ripoll Cereijo.

ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)

1. Francisco Infante Lisarte.

Suplente 1: Pilar Márquez Quesada.

Suplente 2: Manuel Elías Roldán.

2. María Lourdes Bellido Garrido.

Suplente 1: Juan José Frías Rubio.

Suplente 2: Rafaela Martín Salvador.

3. Carlos Bermudo Munzón.

Suplente 1: Juana Hidalgo Utanda.

Suplente 2: Iván Infante Díaz.

VOX (VOX)

1. Rocío Puebla Mendoza.

Suplente 1: Bernhard Dietz Guerrero.

Suplente 2: Concepción Carmona Rodríguez.

2. Miguel Ángel Castellano Cañete.

Suplente 1: María Elena Alcalá Rueda.

Suplente 2: Antonio José Moreno Mialdea.

3. María de los Dolores Fernández Córdoba.

Suplente 1: Juan Luis Rodríguez García.

Suplente 2: Araceli Muñoz Villarreal.

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. Guillermo González Sánchez.

Suplente 1: Adriana Bezos Gómez.

Suplente 2: Antonio Varo García.

SUMAR ANDALUCÍA (SUMAR)

1. Sergio Domingo Álvarez del Moral.

Suplente 1: Carmen María Ruiz Sierra.

Suplente 2: Pedro Membrives Pérez.

2. Eduardo Muñoz Cañuelo.

Suplente 1: Francisco Manuel López Morales.

Suplente 2: Josefa Gómez Cañero.

3. Luis Navarro García.

Suplente 1: Dolores Ventura Sánchez.

Suplente 2: Luis Gabriel Naranjo Cordobés.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

1. Sara Romero Valenzuela.

Suplente 1: Cecilio Galdón Martínez.

Suplente 2: Francisca Capellán Serrano.

2. Manuel Urbano Navas.

Suplente 1: Esther Caballero García.

Suplente 2: Fernando Romero Moreno.

3. María Pilar Bares Ruiz.

Suplente 1: Francisco José Moya Barrena.

Suplente 2: Sara Moya Pérez.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

1. Antonio Muro Romero.

Suplente 1: Mercedes Jiménez Ortiz.

Suplente 2: Sergio Zafra Raya.

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

1. Rafael Ruiz Nosea.

Suplente 1: Miguel Delgado Ayuso.

Suplente 2: Begoña Escribano Salmoral.

