El Sindicato Médico denuncia el “funcionamiento defectuoso” de un desfibrilador en la UVI móvil de Peñarroya

El Sindicato Médico Andaluz en Córdoba ha denunciado en un comunicado que, “a pesar de las múltiples quejas transmitidas, la UVI móvil de Peñarroya-Pueblonuevo porta una herramienta fundamental para la atención al paciente grave/crítico con un funcionamiento defectuoso”. En ese sentido, indican que “incluso algunos facultativos se plantean renunciar a este puesto de trabajo por ese motivo”.

Desde el Sindicato Médico Andaluz Córdoba, denuncian “la situación crítica que vive los equipos sanitarios que trabajan en la UVI móvil que está disponible a partir de las 15:00 habitualmente entre semana, y las 24 horas los fines de semana/festivos en Peñarroya/Pueblonuevo, la cuál está dotada de un monitor/desfibrilador con un funcionamiento defectuoso”.

Sobre estos hechos que afectan a la población del Área Sanitaria Norte de Córdoba, el sindicato viene elevando la voz de alarma desde hace bastantes semanas; sin embargo, estas quejas caen en saco roto, señalan. “La impresión es que parece haber una incapacidad absoluta para gestionar de forma adecuada , inmediata y eficaz problemas de este calado, que afectan de forma fundamental a la población. Hablamos de una herramienta básica, el desfibrilador, para la atención al paciente urgente y crítico, que no puede fallar nunca: en la actualidad los fallos son múltiples, casi diarios y de forma repetida”.

Sobre ello precisan que “es tal la angustia entre algunos de los profesionales, el estado de estrés y preocupación, que varios están estudiando cómo cambiar de Área para trabajar , porque les parece de extrema gravedad el funcionamiento por parte de la administración, la cual puede derivar en graves consecuencias para la salud y atención de la ciudadanía, así como problemas legales para los propios profesionales, a pesar de haber comunicado el problema al Área Sanitaria Norte de Córdoba en múltiples ocasiones”.

Desde el Sindicato Médico consideran que “la administración no puede ni debe permitirse un problema de tal magnitud, en el funcionamiento de dispositivos y equipamientos médicos básicos para la atención al paciente crítico (momento en el que la integridad e incluso la propia vida de un paciente podría correr peligro) y que a su vez se traduzca en una fuga de facultativos por el hecho de no poder atender con unas mínimas garantías a sus pacientes. Esta fuga de médicos en un lujo que no puede permitirse una de las áreas de más difícil cobertura de la provincia, con una situación de merma y déficit crónico que se traduce en una sobrecarga importante para todos los facultativos”. Desde el Sindicato Médico Andaluz exigen medidas urgentes para una solución inmediata del problema.