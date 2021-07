Un seminario internacional aborda los retos de la gestión de los recursos hídricos

El Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba (UCO) celebrará el próximo 15 de julio, a partir de las 11:00, el seminario virtual 'Current and future challenges for water management and users', un encuentro internacional en el que se van a abordar los retos de la gestión de los recursos hídricos.

Según informa la UCO en una nota, en un contexto global de escasez hídrica en el que se hacen visibles los efectos del cambio climático y su impacto en sectores como la agricultura, resulta imprescindible contar con técnicas de gestión sostenible del agua.

La investigación en el campo de los recursos hídricos estudia herramientas para hacer frente a los retos actuales y futuros de la administración del agua en sectores tan importantes como el agroforestal, teniendo en cuenta ese contexto de escasez y cambio climático.

La investigación y la innovación en este campo son dos de los pilares principales de la Unidad de Excelencia María de Maeztu-Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba (Dauco) que celebrará el seminario para abordar los desafíos que se presentan en la gestión del agua.

El seminario, que comenzará a las 11,00 horas del día 15 de julio, durará dos horas en las que los investigadores postdoctorales contratados en Dauco Rafael González y Andrés Peñuela mostrarán sus líneas de investigación acompañados por el profesor de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) Miguel Ángel Moreno y la profesora de la Universidad de Bristol Francesca Pianosi, quienes compartirán los últimos avances en modelos matemáticos aplicados a la gestión del agua.

Las personas interesadas en conocer los últimos avances en este campo, que sirven como ayuda a la toma de decisiones en el sector agrícola, podrán asistir de manera online, entrando a la sala virtual en la que podrán escuchar las presentaciones de los expertos y compartir dudas y reflexiones con ellos o, de manera presencial en el Campus de Rabanales. Además, el seminario podrá seguirse en directo a través de Youtube.

La jornada arrancará con la intervención del profesor Miguel Ángel Moreno de UCLM sobre 'Modelos holísticos para un riego de precisión' que sirven como apoyo a la toma de decisiones para aplicaciones de agricultura de precisión. Continuará el investigador de Dauco Rafael González, que presentará 'Sistemas predictivos de demanda de agua en comunidades de regantes mediante Inteligencia Artificial' analizando la aplicación práctica de técnicas cómo Inteligencia Artificial o Big Data para anticipar la demanda de agua en comunidades de regantes.

Por su parte, el investigador de Dauco Andrés Peñuela centrará su intervención en la mejora de la accesibilidad de modelos hidrológicos y de gestión de recursos hídricos con 'An open-source package with interactive Jupyter Notebooks to enhance the accessibility of water resource management modeling', que realizará en inglés.

Para cerrar, la profesora de la Universidad de Bristol Francesca Pianosi hablará sobre la creación y evaluación de modelos más robustos que permitan un mejor manejo de los recursos hídricos en 'Towards robust construction, evaluation and use of mathematical models for water resource management'.

Las inscripciones para asistir al evento tanto de manera virtual como de manera presencial se deben realizar en el enlace 'https://docs.google.com/forms/d/1v2h-mHDRSKFpOFUkdvBjWJWCXdc...'. El seminario también se retransmitirá en el canal de Youtube de Dauco (https://www.youtube.com/channel/UC9WD1-Iykd-AqtjwB5JRiOw).