Una Semana Santa en la calle, sin procesiones pero con 'free tours'

Con el cierre perimetral de la provincia a causa de la pandemia de la Covid19 y la imposibilidad de viajar esta Semana Santa, los planes para los que se quedan en Córdoba capital se abren a hacer turismo local y vivir estos días festivos en la calle, aunque de otra manera: sin procesiones, pero con free tours, rutas organizadas específicamente para conocer otra cara de la Semana Santa.

Es el caso, por ejemplo, de la empresa Paseando por Europa, que ha preparado un Free Tour Semana Santa de Córdoba que comienza este domingo 28 de marzo y que pretende dar a conocer la historia de los rincones de la ciudad ligados a estas festividad religiosa, además de poder visitar las iglesias que guardan las imágenes que este año tampoco desfilarán, para evitar las tradicionales aglomeraciones que chocan de frente con las medidas de prevención contra el coronavirus.

En su lugar, realizar una ruta para conocer la histórica tradición de la Semana Santa de Córdoba, descubrir los rincones ligados a esta tradición como la Cuesta del Bailío o la Plaza de San Agustín, paseando de iglesia en iglesia para ver las imágenes que protagonizan esta especial semana para los católicos, además de acercarse al mundo de las hermandades y cofradías.

"Este año más que nunca no queremos dejar de lado una parte tan importante para nuestra cultura", explican los organizadores de esta ruta turística particular, que trata de "revivir los mejores momentos y curiosidades de esta gran fiesta para todos". La propuesta pasa por conocer de la simbología -colores, escudos, etc-, y protocolos de la Semana Santa que se ha ido labrando a lo largo de los siglos.

Entrar a las cofradías e iglesias donde se pueden contemplar a los titulares de cada hermandad y descubrir o redescubrir el patrimonio que supone la imaginería cofrade -a nivel escultórico y eclesiástico-, protagoniza esta invitación a vivir en la calle de otra manera esta Semana Santa, de la mano de técnicos y expertos en Historia, Patrimonio y Turismo.

"No se podrá disfrutar del olor a incienso en la calle, de los nazarenos y de los pasos procesionales, pero podemos disfrutarla de otra manera, pues de esta pandemia esa es una de las enseñanzas que hemos sacado, el saber apreciar las pequeñas cosas y a disfrutar como nos permitan", argumentan los promotores de la idea.

Tradición de la Semana Santa en los Patios de Córdoba

Otra manera de disfrutar en la calle de la tradición en la Semana Santa será este año en los Patios cordobeses. La ciudad recuperará tras más de cien años la tradición de abrir los patios el Jueves Santo con altares. Un total de diez patios se van a sumar a este proyecto para reivindicar la antigua tradición que tenía lugar ese dia festivo religioso y que se hacía en las casas patio de los barrios más populares de la ciudad.

Esta tradición que vincula los patios con la Semana Santa antes se realizaba de madrugada y, por motivos obvios, este año se hará de 18:00 a 22:30, y evitando la parte gastronómica, que en su día protagonizaran las torrijas y el aguardiente o el vino dulce". Pero se abrirán a las visitas -con controladores, toma de temperatura y gel hidroalcohólico-, los siguientes patios:

San Juan de Palomares, 11

Guzmanas, 7

Pastora, 2

Mariano Amaya, 4

Pedro Verdugo, 8

Isabel Segunda, 1

La Palma, 3

Plaza de San Rafael 7

Siete revueltas 1

Aceite, 8

Esta tradición era muy común a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y eran muy habituales en los barrios populares, como Santa Marina y San Lorenzo, principalmente. De esta tradición en Córdoba solo queda una reminiscencia en la hermandad del Vía Crucis, el lunes santo, en la zona de San Basilio.