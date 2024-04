Sadeco busca a los dueños de tres perros con chip que llevan meses en el Centro de Bienestar Animal

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba ha dado a conocer los nombres de los propietarios de tres animales que fueron encontrados en la vía pública desde principios de año y que, desde entonces, permanecen en las instalaciones del Centro de Salud y Bienestar Animal (SBA)

La empresa municipal de saneamientos de Córdoba ha hecho así un llamamiento público a los dueños de los tres canes dado que no ha podido practicar la notificación del requerimiento de recogida por falta de datos o errores de diversa índole.

Se trata de un pastor alemán que fue recogido el 4 de enero y cuyo propietario, según el chip del animal, es Luis Antonio Carlos Dos Neves. El segundo perro, que se trata de un american stadforshire terrier, entró en el SBA el 18 de enero y su dueño es José Luis Herrera Cuaresma. El tercer perro que también espera a ser recogido es un mestizo y su propietario es M. Trinidad Migueles Sebastianes.

Transcurridos 15 días, si los propietarios no retiran los animales o no abonan los gastos que fueran exigibles, se entenderá que los perros han sido abandonados y pasarán a la propiedad de Sadeco.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!