Renfe recupera en octubre el AVE directo a Valencia

Renfe restablece la relación AVE directa entre Valencia y Sevilla a partir del próximo 7 de octubre. Desde esta fecha se recupera el servicio directo entre ambas ciudades con dos trenes diarios, uno por sentido, que unirán Valencia y la capital hispalense en 4 horas. Estos trenes paran en Córdoba.

Los AVE saldrán cada día de Valencia J. Sorolla a las 9:00 y de Sevilla Santa Justa a las 18:15 y tendrá paradas intermedias en Córdoba, Puertollano, y Cuenca.

Este nuevo servicio AVE mejorará las conexiones actuales entre Córdoba y Valencia, que quedarán unidas en un tiempo de 3 horas y 20 minutos, mejorando en más de 40 minutos los tiempos actuales mediante enlace. El AVE saldrá a diario de Córdoba a las 19:00 y, en sentido inverso, llegará procedente de Valencia y Cuenca las 12:24.

Los billetes para los nuevos servicios entre Sevilla y Valencia están disponibles desde hoy en todos los canales de venta de Renfe.

El restablecimiento del AVE Sevilla-Córdoba-Valencia permite crear una nueva conexión con Alicante y Albacete mediante enlace en la estación de Cuenca. Esta nueva opción, que empezará a circular el 7 de octubre, establece el mejor tiempo de viaje Sevilla-Alicante en 5h 26 min, mejorando en más de 30 min. el mejor tiempo de las opciones actuales (incluido tiempo de enlace):

La puesta en marcha del AVE Valencia-Sevilla hace posible ampliar el número de conexiones actuales entre Málaga, Granada y Cádiz con Valencia. mediante billetes integrados que permiten el enlace con el nuevo AVE Sevilla-Valencia a partir del 7 de octubre.

En el caso de Málaga, la nueva opción de viaje tiene salida de Valencia por la mañana (9:00) y desde Málaga por la tarde (18:00), con un mejor tiempo de viaje de 4h 20 min, lo que reduce en unos 40 minutos el mejor tiempo actual entre ambas ciudades. Esta nueva opción se realiza mediante enlace en Córdoba con el nuevo AVE Sevilla-Valencia.

La relación Granada-Valencia gana también una nueva opción de viaje en cada sentido, enlazando en la estación de Córdoba el nuevo Sevilla-Valencia con otro tren AVE con origen o destino Granada. Con ello, se elevan a siete diarias las que permiten viajar entre Granada y Valencia. Las nuevas conexiones tienen los siguientes horarios:

Entre Cádiz y Valencia se suma también una opción más de viaje, con enlace en Sevilla, que tendrá salida a diario de la capital gaditana a las 15.40h y de Valencia a las 9.00h. De esta forma aumenta a seis las opciones de viaje mediante billete integrado entre ambas ciudades, a las que hay que sumar la oferta del tren directo Intercity Torre del Oro Cádiz-Valencia-Barcelona que circula a diario.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!