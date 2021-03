El reloj de la estación de Renfe, averiado durante meses y sin visos de ser reparado pronto

Si usted pasa cerca de la estación de Renfe de Córdoba y mira el gran reloj de su fachada, probablemente tenga que comprobar la hora que marca con su teléfono móvil o su reloj de pulsera. Y, seguramente, no coincida. El reloj de la estación lleva varios meses parado y señala siempre las 6:32. Está averiado y, de momento, no tiene visos de volver a marcar correctamente la hora pronto.

El contrato para el mantenimiento de este reloj que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) tenía con la marca especializada Festina finalizó hace un tiempo y no se ha llegado a un acuerdo para su renovación, según confirman a Cordópolis fuentes de Adif.

En este tiempo, en el que el reloj de la fachada se ha averiado y ha dejado de marcar la hora correcta, la empresa estatal ha intentado que la subcontrata que ejecutaba el mantenimiento del dispositivo para Festina se hiciera cargo de repararlo. Pero Adif asegura que el presupuesto que esta empresa le ha presentado era "desmesurado" y, actualmente, se encuentra "buscando fórmulas alternativas" para hallar quien arregle y ponga en hora de nuevo el reloj.

Las fuentes consultadas explican que, para realizar este tipo de trabajo, se debe acudir a empresas especializadas y que Adif pretende obtener "un presupuesto razonable" para ejecutar esta tarea. Hasta entonces, señalan, "no va a ser posible reparar el reloj" de la fachada de la estación de Córdoba.

Los trenes, eso sí, seguirán valiéndose de la cronometría que hay en el interior de la estación para seguir su horario. El reloj de la fachada tiene una función "estética" y de servicio para los ciudadanos, pero la salidas y llegadas de los trenes a la estación -y las posibles reclamaciones por retrasos-, están marcadas según la cronometría de la estación, insisten desde Adif, para asegurar que el reloj parado de la fachada "no influye en la circulación" de los distintos trenes que pasan por la estación cordobesa.

