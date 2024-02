Recuperando la memoria de 50 vecinos de diez pueblos cordobeses víctimas de campos de concentración nazi

Diez municipios de la provincia de Córdoba se van a sumar en este año 2024 al proyecto Stolperteine que instala piedras de la memoria para homenajear a sus vecinos que fueron deportados a campos de concentración nazi.

Se recordará así y rendirá homenaje a 50 cordobeses de diez localidades cuyos ayuntamientos se han adherido al proyecto Stolperteine. Se trata de los municipios de Baena, Espejo, Carcabuey, Doña Mencía, Fernán Núñez, La Carlota, La Victoria, Montemayor, Villanueva de Córdoba y Zuheros, según ha explicado a Cordópolis la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Córdoba.

La mayoría de estos 50 hombres a los que se va a homenajear estuvieron en el campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria), pero también hubo deportados en los campos alemanes de Neuengamme, Ravensbrück, Flossenburg, Dachau y Buchenwald y en el campo de concentración francés de Struthof-Natzweiler.

Todos ellos entraron en los campos con una edad media de 30 años y solo pudieron sobrevivir el 30%. El resto fueron asesinados y sus cenizas descansan muy lejos de los pueblos que los vieron nacer, recuerdan desde la asociación.

El homenaje se realizará en cada municipio con las piedras stolpersteine, adoquines cuadrados de 10 centímetros de lado, hechos de hormigón y cubiertos por una hoja de latón dorado en la que se graban los datos de las personas encarceladas y deportadas para que sean colocadas en el pavimento de las localidades donde las víctimas vivieron o trabajaron en libertad. El objetivo de este proyecto es mantener vivo el recuerdo de las víctimas del nazismo y se ha convertido en el monumento más grande del mundo sobre el Holocausto.

Los cordobeses deportados a campos de concentración sufrieron el exilio y algunos lucharon en la 2ª Guerra Mundial contra el fascismo desde las filas francesas, mientras otros formaron parte de la Resistencia. Unos 10.000 españoles fueron detenidos durante las semanas posteriores a la invasión alemana y trasladados a los campos de prisioneros de guerra en el interior de Alemania (Stalag), desde donde fueron deportados a los campos de concentración nazis por una decisión política de Franco, Hitler y Pétain. De esos miles de personas, al menos 353 cordobeses fueron deportados a campos de concentración nazis.

La Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Córdoba recuerda que todas estas víctimas directas del nazismo no han tenido un reconocimiento por parte del Estado español hasta hace unos pocos años, mientras que fuera de nuestras fronteras, los deportados han sido condecorados con insignias, reconocidos en multitud de homenajes e incluso indemnizados en países como Alemania, Francia o Polonia.

“Pero quizá es aún más anómalo e inexplicable que, por lo general, tampoco han tenido ese reconocimiento y homenaje en sus municipios de nacimiento, realizado por sus propios convecinos y familiares. Con seguridad, ello se ha debido al desconocimiento que tiene su población respecto de la existencia de unos vecinos que fueron deportados y sufrieron el horror en esos campos, ya que, durante décadas, ni sus propios familiares pudieron hablar de ello, por temor a la represión del régimen franquista”, asegura el colectivo.

De ahí que el proyecto Stolpersteine busque ese reconocimiento a nivel local. En los tres años de existencia de la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Córdoba, se han adherido a esta iniciativa 13 ayuntamientos y se han colocado 103 stolpersteines.

El proyecto Stolpersteine (traducido como piedra que te hace tropezar) es una idea del artista alemán Gunter Demnig que en 1993 ideó el pequeño bloque memorial, dedicado a una persona, que se instala delante de las viviendas que habitaron las víctimas o en un lugar emblemático de la localidad que le vio nacer o vivir. A día de hoy, se pueden encontrar cerca de 90.000 stolpersteine en más de 2.000 ciudades de 27 países.

Desde abril de 2021 que comenzó nuestra historia como Asociación, hemos unido al proyecto Stolpersteine a los siguientes municipios cordobeses: Belalcázar, Torrecampo, Villaralto, Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna y aldeas, Fuente La Lancha (no se han colocado todavía), La Granjuela, Belmez, Villaviciosa de Córdoba, Villanueva del Rey (pendiente de colocación), Posadas, Almodóvar del Río, Priego de Córdoba, Baena, Espejo, Carcabuey, Doña Mencía (a través de la Asociación Puerta a la Memoria), Fernán Núñez, La Carlota, La Victoria, Montemayor, Villanueva de Córdoba y Zuheros.

Además, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Puente Genil, junto con el ayuntamiento de la localidad, homenajeó en 2021 a seis de sus vecinos deportados a campos de concentración nazis y el ayuntamiento de Fuente Palmera colocó ocho Stolpersteines en 2023 en honor de sus deportados.

En la labor de divulgación que lleva a cabo la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Córdoba, asegura por su experiencia que, “en la mayoría de los casos, muchos de los familiares de los deportados ignoraban qué había sido de ellos, si es que no desconocían directamente su existencia. Sin embargo, también constatamos que todos sus descendientes necesitan que se recupere su memoria y su dignidad y agradecen que las asociaciones memorialistas saquen a estos hombres de este larguísimo olvido, de un silencio impuesto desde hace décadas y que promovamos la realización de los consiguientes actos de homenaje”.

En ese sentido, creen que “este trabajo no puede recaer solo sobre los hombros de las familias y asociaciones de memoria histórica, que durante años han mantenido la dignidad y el recuerdo de estos defensores de la libertad y la democracia. Deben ser las instituciones públicas las que ejerzan su responsabilidad y den más pasos en materia de memoria histórica, para que promuevan el reconocimiento y homenaje necesario a estos hombres y se conozca el exilio y la deportación cordobesa a campos de concentración nazis”.

Por ese motivo, consideran importante la adhesión de los ayuntamientos a este proyecto, además de la labor de investigación de historiadores e historiadoras y la permanencia en el tiempo de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, así como el apoyo institucional de la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, y la labor del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

