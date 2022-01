El PSOE inicia la renovación de las 81 agrupaciones que tiene en Córdoba

La secretaria de Organización de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba Auria Expósito ha presentado el calendario de celebración de la renovación de las agrupaciones locales y de distrito del PSOE de Córdoba, las mismas se celebrarán entre el próximo lunes 17 de enero hasta el domingo 6 de febrero.

La responsable socialista ha destacado que “culminamos así el proceso de renovación de todo nuestro partido, demostrando una vez más el buen funcionamiento de la democracia interna de la que nos hemos dotado, con el voto individual y secreto de nuestros militantes” y ha añadido que “en este proceso se velará por el cumplimiento de la normativa Covid, con especial énfasis en distancia social, uso de mascarilla y aforo de las distintas asambleas”.

Así mismo, Expósito ha destacado que “las agrupaciones votarán el informe de gestión de las ejecutivas salientes, así como los representantes de las mismas al Comité provincial del PSOE de Córdoba” y ha añadido que “la finalización de este proceso hará que la organización esté más preparada que nunca para dar respuestas a la ciudadanía, tras nuestros congresos Federal, Regional y Provincial”.

Por último, ha concluido que “el PSOE de Córdoba ya está centrado en hacer a Juan Espadas presidente de la Junta de Andalucía y con la renovación de todos los equipos afrontaremos este periodo, más fuertes y unidos”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!