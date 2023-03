Profesionales, sindicatos y usuarios calientan motores para la manifestación por la sanidad pública

La cita es este sábado 25 de marzo, en Córdoba y en el resto de las provincias andaluzas, en una manifestación en las calles en defensa de la sanidad pública y contra las medidas de privatización del sistema por parte de la Junta de Andalucía. Ante ello, profesionales, usuarios, sindicatos y otras organizaciones se han sumado para llamar a la ciudadanía a manifestarse.

La concentración, que lleva por bandera la defensa de la sanidad pública, pretende mostrar el descontento de la ciudadanía por el deterioro de la sanidad púbica, las demoras asistenciales y largas listas de espera, así como contra la privatización y externalización de los servicios sanitarios.

La denominada Marea Blanca presentaba a nivel andaluz la movilización a primeros de esta semana. Tras el deterioro de la sanidad pública que se ha visto tras la pandemia, la espita que ha movilizado al sector ha sido la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de la norma que abre la puerta de la Atención Primaria al sector privado. Incluye dos aspectos cualitativamente importantes: permite que la sanidad privada actúe dentro de las instalaciones y edificios del propio Servicio Andaluz de Salud y, por otro lado, supone la incorporación de la atención primaria en el orden de tarifas de las privadas. Y a ello se une haber conocido que el Gobierno de la Junta realizó contratos con la sanidad privada por al menos 243 millones de euros.

Con todo, sindicatos como CCOO y UGT se han sumado a esta movilización. En Córdoba, de hecho, este jueves ambos sindicatos harán un reparto de octavillas para llamar a la ciudadanía a participar en la protesta de este sábado. Los secretarios generales de ambas organizaciones, Marina Borrego y Vicente Palomares, estarán al frente de esta acción junto al Centro de Salud Carlos Castila del Pino, “para informar a la ciudadanía sobre la gran manifestación en defensa de la sanidad pública que tendrá lugar el sábado y a la que ambos sindicatos se han sumado”, anuncian.

Otras organizaciones, representantes de usuarios de la sanidad pública, como es el caso de Facua, también han realizado un llamamiento a que la ciudadanía se sume a a movilización de este sábado. Esta entidad “hace un llamamiento a la movilización tanto del conjunto de la organización en defensa de los consumidores como de toda la ciudadanía andaluza en cada una de las ocho provincias para defender la sanidad pública y participará activamente en las manifestaciones convocadas para este sábado 25 de marzo”, ha anunciado.

La provincia también estará presente en la manifestación en la capital. Alcaldes de distintos municipios cordobeses invitaban la pasada semana a que los vecinos de la provincia participasen en esta protesta, con reivindicaciones por centros de salud que no cierren por las tardes, para pedir pediatras suficientes en los entornos rurales o los recursos humanos y materiales necesarios en hospitales comarcales.

La Coordinadora de Mareas Blancas convoca estas movilizaciones en las ocho provincias, y ha recordado que en el cómputo del pasado año 2022 la Consejería de Salud derivó a la sanidad privada a más de un millón de pacientes andaluces, “un dinero de los impuestos que se entregó a las empresas particulares en lugar de invertirlo en recursos, medios y personal para la mejor asistencia y calidad del Servicio Andaluz de Salud (SAS)”.

En este sentido, desde la federación han manifestado que políticas como la orden por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarificación de convenios o conciertos para la prestación de asistencia sanitaria en centros concertados por el SAS, suponen una “involución” y “un cambio de modelo desde un sistema público a un modelo distinto por el que la ciudadanía tendrá que costear el acceso a los servicios y prestaciones sanitarias”.

Facua considera una “obligación ética y ciudadana defender la sanidad pública”, y ha pedido una participación masiva en las manifestaciones para frenar las políticas que impulsan el cambio de un modelo de gestión pública a uno concertado en favor de los intereses y de la rentabilidad económica de empresas privadas.

Por su parte, el Sindicato Médico de Andalucía, no se suma a esta movilización del sábado próximo, si bien ha convocado huelga de los profesionales para el mes de abril. Casi dos meses después de que el Sindicato Médico alcanzase un acuerdo con la Consejería de Salud, la administración sigue sin implementar los acuerdos con los profesionales médicos, lo que les ha llevado a convocar nueva huelga de atención primaria para el 12 de abril.

