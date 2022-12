Unas primarias sin debate en el PSOE de Córdoba

El debate previsto por el PSOE de Córdoba entre los dos candidatos en las primarias del partido para ser elegido cabeza de lista para optar a la Alcaldía de la capital no se ha producido finalmente. El cara a cara estaba convocado oficialmente para este 2 de diciembre para que los dos candidatos, Antonio Hurtado y Carmen Victoria Campos, confrontasen sus proyectos.

No obstante, Campos advirtió que la fecha y las condiciones del debate no habían sido consensuadas y, llegado el momento, su incomparecencia frente a Hurtado, hizo que el debate de las primarias socialistas no se llevara a cabo. El acta de la comisión organizadora de las elecciones primarias del PSOE en Córdoba capital, así lo refleja: “Siendo las 12:00 del dia 2 de Diciembre de 2022, hora de celebración del Debate de los Candidatos/as a las Elecciones Primarias en Córdoba Capital, comparece el candidato Antonio Hurtado y no comparece la candidata Carmen Victoria Campos. Ante la imposibilidad de celebrar el debate, no se habilita la emisión del mismo y se da por finalizado el acto”.

Desde la candidatura de Carmen Victoria Campos han emitido un comunicado al respecto -al que ha tenido acceso este periódico-, en el que aclaran que, “tras plantearse la celebración del debate el 2 de diciembre, comprobamos que coincidía con compromisos de otros compañeros con nuestra candidata” y añaden que advirtieron de ello: “A primera hora del 30 de noviembre manifestamos la imposibilidad de estar presentes, trasladando nuestra propuesta de celebrar el debate cualquier día de la próxima semana”.

“De forma reiterada hemos solicitado consensuar día y hora. Nos hemos encontrado enfrente con la negativa de la candidatura de Antonio Hurtado, mediente correo dirigido al comité organizador”, exponen.

Asimismo, critican que la propuesta de bloques, contenido y tiempos de cada uno de los candidatos para el debate “llegó con menos de 24 horas de antelación. Para poder organizar el debate , era necesario consenso y acuerdo de estas cuestiones, con tiempo suficiente”.

Por todo ello, consideran que “estas no son las formas que se merece nuestra militancia y nos entristece mucho este inútil ejercicio de confrontación”, dicen desde la candidatura de Carmen Victoria Campos, para llamar a consolidar el proyecto del PSOE en Córdoba y “ser una alternativa real de gobierno en el Ayuntamiento(...) No dejaremos de intentarlo a pesar de las piedras en el camino”, conluyen.